8 lanzamientos recientes que debes escuchar: Avril Lavigne + Doja Cat + Flo Milli + Rubio y más

Llegamos finalmente al viernes de nueva música con una selección que incluye el más reciente álbum de Avril Lavigne, una collab de Doja Cat y Tyga, así como el regreso de la rapera Flo Milli. Además, la chilena Rubio entra en una nueva etapa con el clip de Buena Suerte Muchacha; COBRAH y CupcakKe se unen en el remix de Good Puss, y Denzel Curry hace equipo con slowthai en su vídeo para Zatoichi. ¡Comencemos!

1. Avril Lavigne, Love Sux

Avril Lavigne se trae hoy su nuevo álbum Love Sux a través de DTA/Elektra Records. Como el primer esfuerzo de estudio de larga duración de la cantante desde Head Above Water de 2019, el álbum señala un regreso descarado y deliciosamente malcriado a sus raíces pop-punk con singles como Bite Me con Travis Barker y el Love It When You Hate Me, asistido por Blackbear. Además, el LP contiene otras colaboraciones con Machine Gun Kelly y el compañero de banda de Barker en Blink-182, Mark Hoppus.

Publicidad

2. Doja Cat + Tyga, Freaky Deaky

Han pasado casi tres años desde que Tyga lanzó un álbum al mundo con su último esfuerzo siendo Legendary de 2019. El proyecto sirvió como un regreso para él, y hoy viernes se une a Doja Cat con su última colaboración, titulada Freaky Deaky, su segunda luego de que el dúo hiciera un remix del tema Juicy en 2019. El tema apareció en el segundo álbum de Doja, Hot Pink.

3. Flo Milli, PBC

Este verano se cumplen dos años desde que Flo Milli se dio a conocer en el mundo del rap con su primer proyecto Ho, Why Is You Here? Este proyecto de 12 canciones no incluía ningún elemento adicional y la rapera de Alabama brilló con luz propia gracias a su actitud contagiosa y a su impresionante lirismo. Todavía no hemos recibido un proyecto de seguimiento de Flo Milli, pero ha seguido impresionando con singles y colaboraciones. Hoy es un ejemplo de lo primero, ya que vuelve con su nueva canción PBC.

4. Rubio, Buena Suerte Muchacha

Luego de cerrar el ciclo de su disco Mango Negro, la chilena Fran Straube, mejor conocida como Rubio, comparte el primer tema de su próxima etapa: se trata de Buena Suerte Muchacha, una canción que forma parte de la banda sonora de la serie Señorita 89, que cuenta la historia de un concurso de belleza increíblemente importante durante el glamouroso México de los años ochenta. El clip que acompaña la canción fue grabado en México dirigido por Diego Riveros.

5. COBRAH + CupcakKe, Good Puss

El año pasado, como parte de su EP homónimo, la artista sueca COBRAH nos regaló su tema Good Puss, que celebraba su identidad queer con un toque de hyperpop y house. Con su voz de muñeca, la sugerente letra de la canción celebra la sexualidad y la perversión, así que… ¿qué mejor compañera que CupcakKe para un remix de la pista? “Siempre me propongo escribir pop, pero las canciones tienen su propia voluntad y lo único que puedo hacer es intentar seguirla”, explica COBRA. “Con Good Puss pude sentir desde la primera maqueta que esta canción por fin me entiende a mí y a lo que quiero hacer”.

Publicidad

6. Denzel Curry + slowthai, Zatoichi

Denzel Curry comparte hoy viernes un nuevo single que cuenta con la colaboración de slowthai. Se trata de Zatoichi, el segundo lanzamiento de su próximo álbum Melt My Eyez See Your Future, que Curry anunció a principios de este mes con un vídeo de presentación, revelando que el disco contaría con contribuciones de T-Pain, Rico Nasty, Kenny Beats, JPEGMAFIA, Thundercat, Robert Glasper y más. Todavía no se ha confirmado la fecha de lanzamiento. El clip de la canción fue rodado en Perú bajo la dirección de Adrián Villagómez, y es la continuación de los visuales de ciencia ficción del oeste que se vieron en el reciente single Walkin.

7. Charli XCX + Rina Sawayama + A. G. Cook + Vernon, Beg For You

Antes del lanzamiento de su esperado nuevo álbum Crash el 18 de marzo, Charli XCX se trae el remix de su último single, Beg For You. La nueva versión de la pista cuenta con una nueva estrofa en inglés del ídolo del K-pop, así como con la producción adicional del director de PC Music, A.G. Cook, en forma de más adornos electrónicos para la instrumentación original. La remezcla también incluye a Rina Sawayama, que apareció en la versión original de la canción.

Publicidad

8. Bloc Party, Sex Magik

Bloc Party lanzaron hoy un nuevo single llamado Sex Magik. Después de The Girls Are Fighting del mes pasado y Traps de 2021, la última canción de Kele Okereke y compañía combina versos hipnóticos con un estribillo eufórico. La pista aparecerá en el sexto álbum de la banda, Alpha Games, que sale a la venta el 29 de abril.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?