8 lanzamientos que debes escuchar: Bad Bunny + Empress Of + Little Dragon y más

Nuestra selección musical de hoy comienza con Bad Bunny, quien colaboró con Duki y Pablo Chill-E para dejar caer el vídeo de su tema Hablamos Mañana. Además, les traemos lo último de Empress Of, que comparte el vídeo de Give Me Another Chance. Tampoco podía faltar la colaboración entre Little Dragon y Kali Uchis, quienes lanzaron la canción Are You Feeling Sad? ¡Comencemos!

1. Bad Bunny + Duki + Pablo Chill-E, Hablamos Mañana

¡Bad Bunny está que quema! A tan solo un día del estreno de su clip Pero Ya No, el boricua continúa compartiendo videos de los temas de su más reciente disco, titulado YHLQMDLG. Más recientemente, el puertorriqueño lanzó Hablamos Mañana, un clip para el cual también colaboraron Duki y Pablo Chill-E. El clip muestra una historia de desamor adolescente protagonizada por un grupo de jóvenes rebeldes.

2. Empress Of, Give Me Another Chance

La hondureña-estadounidense Lorely Rodriguez, mejor conocida en la escena como Empress Of, acaba de anunciar el estreno de su tercer disco, apropiadamente titulado I’m Your Empress Of, que estará disponible el 3 de marzo. Adicionalmente, la artista radicada en Los Ángeles estrenó el tema Give Me Another Chance; un vídeo dirigido por Alexis Gómez que lo protagoniza la misma cantante, quien se hace pasar como una diosa egipcia en una house party moderna.

3. Little Dragon + Kali Uchis, Are You Feeling Sad?

Are You Feeling Sad? es el nuevo tema de la banda sueca Little Dragon, la cual está compuesta por Yukimi Nagano, Erik Bodin, Fredrik Källgren Wallin y Håkan Wirenstrand; y quienes colaboraron con la colombiana Kali Uchis para traernos el tema Are You Feeling Sad?, un track que trasciende la barrera de lo multi-género y combina el estilo electro de Uchis con el synth pop de Little Dragon.

4. Róisín Murphy, Murphy’s Law

Desde su regreso a la escena como solista, Róisín Murphy, la ex vocalista de Moloko, ha estrenado 4 discos — Ruby Blue (2005), Overpowered (2007), Hairless Toys (2015), y Take Her Up to Monto (2016) —, con extensas ausencias musicales entre cada uno de ellos. La última pausa acabó hoy, cuando la cantante irlandesa estrenó Murphy’s Law, en un pequeño EP que contiene dos versiones del mismo tema: una larga de ocho minutos, y otra corta de poco más de tres minutos en versión editada para radio. La artista también indicó que, para mediados o finales de este año, estará lanzando su próximo LP, pero no dio más detalles del proyecto.

5. Swae Lee, Someone Said

El rapero californiano Swae Lee (verdadero nombre Khalif Malik Ibn Shaman Brown) mostró todas sus habilidades artísticas en este su más reciente clip, Someone Said, para el cual, no solamente protagoniza el vídeo, sino que también dirige el clip junto a tyleryee. Se trata de un visual donde Swae participa en comerciales para una línea directa de sexo, vende toallas y dirige un programa de ejercicios, además de hacer el papel de televangelista, chef de televisión y juez de televisión.

6. Ego Ella May, How Long ‘Til We’re Home

La británica Ego Ella May se anticipa al estreno de su disco Honey For Wounds — que se estrenará en mayo de este año — con el lanzamiento del tema How Long ‘Til We’re Home. La también interprete de Table For One que regularmente combina neo-soul con jazz hará un mega concierto desde el Courtyard Theatre de Londres el 20 de mayo, y entonces dejará caer su LP.

7. Fickle Friends, Eats Me Up

La banda británica Fickle Friends, compuesta por Natassja Shiner, Harry Herrington, Chris Hall, Sam Morris y Jack Wilson, estrenaron el vídeo Eats Me Up, un clip protagonizado por los mismo miembros de la agrupación que llega pocas semanas después del estreno del tema Pretty Great, con el que aperturaron el 2020.

8. Pottery, Take Your Time

Take Your Time es el nuevo single del quinteto canadiense Pottery, quienes anunciaron el estreno de su disco Welcome to Bobby’s Motel para el 10 de abril. El tema llega en la forma de un vídeo dirigido e ilustrado por Paul Jacobs, y pretende mostrar el lado divertido de las drogas como forma recreacional.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?