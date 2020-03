7 lanzamientos recientes que debes escuchar: Yaeji + Sharon Van Etten + James Blake y más

Iniciamos nuestro recorrido musical con lo nuevo de Yaeji, quien se adelanta a su mixtape con el vídeo WAKING UP DOWN. También les traemos Staring At a Mountain, un tema que forma parte del soundtrack de la película Never Rarely Sometimes Always creado por Sharon Van Etten. Además, les mostramos el cover de When The Party’s Over de Billie Eilish que llega de la mano de James Blake. ¡Comencemos!

1. Yaeji, WAKING UP DOWN

Con dos EPs bajo su nombre, era solo cuestión de tiempo hasta que la artista coreano-estadounidense Yaeji lanzara un proyecto más largo. Ahora, la cantante estrenó un vídeo dirigido por Annie Xing Zhao, titulado WAKING UP DOWN, con el que anuncia su próxima mixtape, What We Drew, que estará disponible a partir del jueves 2 de abril.

2. Sharon Van Etten, Staring at a Mountain

No cabe duda de que Sharon Van Etten es una excelente cantautora, pero recientemente también ha demostrado ser una talentosa actriz, con papeles en la serie de televisión The OA y además, con un rol semi-protagonico en el filme de Eliza Hittman, Never Rarely Sometimes Always, para el cual también realizó el soundtrack, que lleva por titulo Staring at a Mountain. El track es una balada romántica y melancólica que hace referencia a un amor adolescente prohibido.

3. James Blake, When The Party’s Over (Cover de Billie Eilish)

James Blake es, al parecer, un gran fanático de Billie Eilish, y por esta razón compartió un cover de su tema When The Party’s Over, en una versión romántica en el pianoforte digna de admirar. “¡Qué canción tan ridículamente buena!” dijo Blake sobre la canción en Twitter al compartir el tema.

4. Mapache, Read Between The Lines

La banda estadounidense de folk, Mapache, estrenó el vídeo de su nuevo tema Read Between The Lines, una alegre canción con un tono country que tiene paralelos con Don’t Worry About A Thing de Bob Marley. El clip fue dirigido por los mismos integrantes de la banda, quienes estrenarán el disco From Liberty Street este año.

5. Surfer Blood, Karen

La banda de indie rock de Florida Surfer Blood, integrada por John Paul Pitts, Tyler Schwarz, Mike McCleary y Lindsey Mills, estrenó el vídeo de Karen, un clip que mezcla tomas cuadriculadas con todos los miembros de la banda y donde cada uno de ellos cuenta una historia distinta. El tema se anticipa al estreno de su disco Carefree Theatre, que estará disponible el 1° de mayo.

6. Nap Eyes, Mystery Calling

La banda canadiense de rock Nap Eyes, integrada por el vocalista Nigel Chapman, el guitarrista Brad Loughead, el bajista Josh Salter y el baterista Seamus Dalton, anunciaron el estreno de su cuarto disco de estudio titulado Snapshot of a Beginner (que estará disponible a partir del 27 de marzo) con el vídeo del tema Mystery Calling, que fue dirigido por Antoine Lahaie. Se trata de una canción triste y melancólica sobre la juventud y el desamor.

7. Thundercat + Steve Lacy + Steve Arrington, Black Qualls

Thundercat se presentó en el programa televisivo estadounidense Jimmy Kimmel Live! junto a sus amigos Steve Lacy y Steve Arrington para interpretar el tema de su próximo disco It Is What It Is, Black Qualls, que estará disponible a partir del 3 de abril. Fue un performance increíble, así que no te lo pierdas en el reproductor de arriba.

