7 lanzamientos recientes que debes escuchar: Wiz Khalifa + Rich The Kid + TOKiMONSTA y más

En la selección musical del día de hoy, tenemos el nuevo single de Wiz Khalifa; una colaboración de Rich The Kid y Quavo, y un adelanto del próximo disco de TOKiMONSTA. Además, escucharemos lo nuevo de Real Estate; Leon Bridges y Khruangbin se traen el tema C-Side, y la noruega Okay Kaya estrena su clip Psych Ward. ¡Comencemos!

1. Wiz Khalifa, Real Rappers Rap

Wiz Khalifa comenzó el 2020 con el pie derecho: el jefe de la Taylor Gang estrenó el video oficial de su primera pista del año, Real Rappers Rap. La canción, producida por Big Jerm, es todo lo que los fans aman del sonido antiguo de Wiz: instrumentos relajados, sampleos de R&B, y muchas referencias a la marihuana. El video del tema es directo y realmente simple, lo que va bien con el corte nebuloso. Simplemente vemos a Wiz en un espacio oscuro con el foco brillando sobre él mientras rapea sus rimas y fuma.

2. Rich The Kid + Quavo, That’s Tuff

El año pasado, el rapero Rich The Kid hizo un cambio de disquera, pasando de Interscope a Republic Records, y para conmemorar el cambio, lanzó una nueva canción, That’s Tuff con Quavo. Apenas un mes después de su llegada, comparten con nosotros el visual oficial del sencillo. Dirigiéndose a su gimnasio cercano, Rich The Kid y Quavo son recibidos por un número de adictos al gimnasio que parecen dudar de las habilidades del dúo. Con el objetivo de demostrar que todos en el gimnasio se equivocan, los dos raperos se ponen a trabajar. Pronto se hacen cargo del gimnasio mientras levantan pesas sin esfuerzo por todo el lugar.

3. TOKiMONSTA, Fried for the Night

TOKiMONSTA anunció el día de hoy su primer álbum en tres años, Oasis Nocturno, con un video musical psicodélico y alucinante para el single principal Fried for the Night, en el que también participa el dúo de rap de Atlanta EARTHGANG. El visual dirigido por Romain Laurent encuentra a TOKi y a EARTHGANG navegando por una surrealista fiesta casera. El álbum es el primer trabajo de la productora nominada al Grammy desde Lune Rouge del 2017.

4. Khruangbin + Leon Bridges, C-Side

En diciembre, Khruangbin y Leon Bridges anunciaron que se unirían para un EP de colaboración llamado Texas Sun. Después de revelar la pista del título, el par llegan su próximo single, C-Side. El último esfuerzo continúa cumpliendo con las expectativas de las dos fuerzas musicales: moviéndose en sedosos tonos de guitarra, el timbre aterciopelado de Bridges recorre sin esfuerzo los versos, sintiéndose como una brisa. Escúchala arriba.

5. Real Estate, Paper Cup

El quinteto indie-rock Real Estate anunció esta semana su primer nuevo álbum desde In Mind de 2017 con la presentación su quinto LP The Main Thing, que llega el día 28 de febrero a través de Domino. El primer single es Paper Cup, una canción bailable y acentuada por cuerdas, que cuenta con las voces de fondo de Amelia Meath de Sylvan Esso como invitada. La pista llega junto con un video dirigido por Nick Roney en el que la canción es interpretada por Chipper, una ardilla animatrónica que definitivamente ha visto mejores días.

6. Vundabar, Burned Off

El dúo de Boston Vundabar seguirá su álbum Smell Smoke de 2018 con un nuevo LP llamado Either Light, cuya llegada anunciaron hoy con el single principal Burned Off, que según la banda, detalla el tiempo que se pasa esperando un momento bajo. “La canción explora ese momento surrealista y a veces inexplicable de cambio interior, el levantamiento de la niebla, y la forma en que nuestro estado interno informa nuestra experiencia externa”. Escúchalo arriba.

7. Okay Kaya, Psych Ward

Kaya Wilkins, que hace música bajo el nombre de Okay Kaya, lanzó su álbum debut, Both, en el 2018. La primavera pasada, la músico de origen noruego anunció su fichaje por la disquera Jagjaguwar con una versión de Believe de Cher, y hoy comparte el nuevo sencillo de su próximo segundo álbum, que saldrá a finales de este mes y lleva por título Watch This Liquid Pour Itself. El tema se llama Psych Ward, y está inspirado en una visita de la misma Kaya a un pabellón psiquiátrico. Ella misma dirigió el clip junto a Adinah Dancyger, y tiene un mood bastante One Flew Over The Cuckoo’s Nest. Disfrútalo arriba.

