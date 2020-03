7 lanzamientos recientes que debes escuchar: Willow Smith + Rex Orange County + Conan Gray y más

En la selección musical del día de hoy, escucharemos un nuevo EP de Willow Smith; Rex Orange County presenta su Tiny Desk Concert para NPR; y Conan Gray se trae el clip de Wish You Were Sober. Además, Dua Lipa se une a Hwa Sa del grupo k-pop Mamamoo para un nuevo remix de Physical; Christine & The Queens muere de deseo con su single Je disparais dans tes bras, y Rico Nasty nos regala su video para Lightning. ¡Comencemos!

1. Willow Smith + Tyler Cole, The Anxiety

Antes de la explosión de la pandemia del COVID-19, Willow Smith anunció que se encerraría en una caja de cristal con su pareja, Tyler Cole, en el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles durante 24 horas en un esfuerzo por concienciar sobre la ansiedad. La pieza de arte de performance representaría el espectro completo de la ansiedad en forma de afirmaciones escritas exhibidas en las paredes de lienzo, y estaría complementada por un EP lleno de punk y rock progresivo lo-fi llamado The Anxiety, que podemos escuchar arriba.

2. Rex Orange Country, Tiny Desk Concert

El cantautor inglés Rex Orange County, de 21 años, es el invitado más reciente de la serie Tiny Desk Concert de NPR: acompañado de su banda (Johnny Woodham en la trompeta, Michael Underwood en flauta, piano y saxofón, Jim Reed en la batería, Joe Arksey en la guitarra y Darryl Dodoo en el bajo). Interpretaron cuatro de los temas más conocidos del artista: Loving Is Easy, seguido de Pluto Projector, Always y Sunflower.

3. Conan Gray, Wish You Were Sober

Parece que Conan Gray está preparando un álbum increíble, y hoy acaba de lanzar otro tema pop con Wish You Were Sober. Es un simple track pegajoso, centrado en una fiesta en la que Gray no quiere estar, y que se convierte a medida que lo escuchamos en un tema de amor complicado. El disco Kid Krow de Gray se estrena este viernes.

4. Rico Nasty, Lightning

Rico Nasty ha estado lanzando nuevos proyectos cada año desde el 2017, y desde principios del 2020 ha estado dejando caer bangers como IDGAF y la collab con Charli XCX para el remix de Ringtone de 100 gecs. Hoy se trae el video de su tema Lightning, que nos hace pensar que se trae un nuevo disco. El clip fue dirigido por Robert Henry, Nate P, y Anthony Brown, y muestra a la rapera celebrando su éxito, conduciendo un auto Tesla y haciendo alarde de sus ganancias agitando montones de dinero y haciendo un poco de ruido.

5. Christine and the Queens, Je disparais dans tes bras

Luego de dejar caer su proyecto sorpresa La vita nuova a finales del mes pasado, Christine and The Queens regresa con el lyric video de uno de los tracks del EP: se trata de Je disparais dans tes bras, una pista sintetizada que habla del deseo ciego por otra persona, y la duda de saber si esa persona aparentemente inalcanzable nos quiere o no.

6. Dua Lipa + Hwa Sa (Mamamoo), Physical (Remix)

Dua Lipa, la reina de la música disco del 2020, sigue dejando caer poderosos sencillos de su próximo disco Future Nostalgia: después de la increíble Don’t Start Now, escuchamos Physical, que hoy se trae un remix en donde también colabora Hwa Sa del mega-popular girl group coreano Mamamoo. Hwa Sa aborda el primer verso en coreano, y luego susurra ese tentador pre-coro en inglés: Who needs to go to sleep when I got you next to me? Escúchalo arriba.

7. Maya Hawke, By Myself

Quizás conozcas a Maya Hawke como actriz gracias a su rol como Robin en la última temporada de Stranger Things; pero la hija de Ethan Hawke y Uma Thurman también tiene un buen tiempo compartiendo sus talentos musicales: el pasado agosto compartió un puñado de sencillos, y hoy nos regala By Myself, el primer single de su disco debut, Blush, que saldrá el 19 de junio. Dirigido por Amanda Kramer, el video es una imagen angelical de la cantante en donde Hawke lleva un brillante sombrero de vaquero mientras se mueve lentamente entre las estrellas.

Despues de leer, ¿qué te pareció?