7 lanzamientos recientes que debes escuchar: Tyler, The Creator + Haim + Ariana Grande y más

Un nuevo día es una nueva oportunidad para disfrutar de todo lo que nos trae el mundo de la música. Nuestro recorrido de hoy comienza con Tyler, The Creator y su video BEST INTEREST, Haim y su versión de Thank You; el nuevo álbum de Ariana Grande, Bye For Now, luego Kehlani y su tema All Me, algo de Mykki Blanco, BTS, y Joy Division para cerrar con broche de oro, así que ¡a comenzar!

1. Tyler, The Creator, BEST INTEREST

Producido por él mismo, Tyler, The Creator nos trae un tema en donde muestra toda su genialidad como artista, acompañado de un vídeo que refleja lo bien que la pasó al momento de grabarlo. Cabe destacar que BEST INTEREST es un sencillo no terminado durante la producción de su álbum, IGOR, por lo cual ha decidido compartirlo antes de finalizar el año.

2. Haim, Hallelujah (Thank You version)

Hallelujah es un tema de las hermanas Haim totalmente dedicado a sus fanáticos, acompañado de un vídeo en el que se muestran pequeños clips enviados por admiradores, así como también artistas invitados como Childish Gambino, Charli XCX, Clairo y Emma Stone, junto a los padres de la banda. El clip fue hecho retribuir de alguna manera todo el cariño recibido durante el 2019.

3. Ariana Grande, K Bye For Now

La artista de 26 años no podía cerrar el 2019 de mejor manera que con un álbum. Titulado K Bye For Now, grabado durante el Sweetener world tour, recoge algunas de las mejores canciones en vivo de la última gira de Grande. Cabe destacar que es la primera producción de Ariana desde thank u, next.

4. Kehlani + Keyshia Cole, All Me

Kehlani se trae otro banger luego de haber lanzado el mes pasado el sencillo You Know Wassup. La canción es producida por ReeceBeats y fue lanzada a modo de sorpresa para sus fanáticos, dejándolos saber que se trata de un material totalmente accidental que no formaba parte de sus planes.

5. Mykki Blanco, Lucky

Mykki Blanco nos deleita en esta oportunidad con Lucky, una canción producida por FaltyDL. El tema, según describió el propio artista, es pesado, lleno de emoción, frases divertidas, y está repleto de sampleos de música en vivo.

6. BTS, Boy With Luv

BTS no podría cerrar el año de manera más eufórica, pues la banda de jóvenes artistas coreanos compartió su interpretación en vivo del single Boy With Luv junto a Halsey, realizada para el iHeart Radio Jingle Ball el pasado fin de semana. En el clip los vemos sacudir sus cuerpos al ritmo de una pegajosa coreografía.

7. Joy Division, Disorder

Joy Division lanza el vídeo remimaginado del tema Disorder, dirigido por Sean Evans, para conmemorar los 40 años del disco debut de la agrupación, Unknown Pleasures. Además, lanzaron un vinilo para conmemorar la edición especial del sencillo compuesto por todos los miembros de la banda, a modo de “presentación”.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?