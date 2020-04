7 lanzamientos recientes que debes escuchar: Troye Sivan + Hayley Williams + SOKO y más

En nuestra selección de lanzamientos musicales del día tenemos a Troye Sivan con su más reciente sencillo Take Yourself Home, Hayley Williams nos enseña sobre la resistencia y la resiliencia en su nueva canción, SOKO nos da un video lleno de arte, moda y estética con Are You a Magician?, Iceage le cantan a la cuarentena y al aislamiento al ritmo del blues, y más. ¡Comencemos!

1. Troye Sivan, Take Yourself Home

Descrita como una de sus canciones favoritas, Troye compuso esta canción en una especie de conversación consigo mismo sobre el lugar al que pertenece en el mundo, bien sea físico o espiritual. El cantante australiano adelantó el estreno de este tema, debido a que consideró que es una canción propicia para los tiempos que vive el mundo actualmente.

2. Hayley Williams, Over Yet

Over Yet es una tema en el que escuchamos a Hailey en una versión más pop cantarle a la resistencia y la capacidad de resiliencia que tenemos todos internamente. Al igual que los otros sencillos de Petals for Armor, el video está compuesto por imágenes de archivo de la cantante, principalmente grabaciones personales.

3. SOKO, Are You A Magician?

Soko y la directora Gia Coppola unieron fuerzas para crear una pieza audiovisual que combina la música, la moda y el arte en Are You A Magician?, donde lo sobrenatural se combina con lo cotidiano en una casa de muñecas. Una de las inspiraciones para la pieza fue una capa Gucci de la colección resort 2019.

4. Yaeji, What We Drew

Yaeji publicó su más reciente EP, WHAT WE DREW, al que describió una mirada a su diario en los últimos dos años. Los 12 temas que conforman el Ep grabados en un estudio en Brooklyn se pasean por ritmos como la electrónica, el indie rock coreano, el hip-hop y el R&B de finales de los 90.

5. The Dandy Warhols, Tafelmuzik Means More When You’re Alone

La veterana banda de música alternativa dio a conocer dos temas de su nuevo álbum, el cual tiene una duración total de 4 horas, perfecto para aquellos que no encuentren nada con qué distraerse durante la cuarentena. para escuchar el resto del álbum, deberán ir al sitio web de la banda y adquirir el disco a USD $11.11, de los que cada dólar irá destinado a una causa benéfica.

6. Flume feat. Toro y Moi, The Difference

El más reciente sencillo de Flume tiene un nuevo video, en el que vemos a una chica pasar de su cotidianidad gris y opaca mientras camina por las calles de su ciudad, a una realidad imaginaria llena de color en donde esas mismas calles están llenas de color y son su pista de baile. La chica que protagoniza el video es una bailarina de nombre Matilda Sakamoto.

7. Iceage, Lockdown Blues

Motivados por la cuarentena y la suspensión de reuniones, clases, trabajo y la vida como la conocemos en general, la banda danesa toca la nueva realidad del mundo en esta pieza de rock con toques de blues. La canción habla sobre la cuarentena doméstica apoyados en metáforas y analogías para describir la situación. Las ganancias de esta canción serán destinadas para la organización Médicos Sin Fronteras.

