7 lanzamientos recientes que debes escuchar: Troye Sivan + Hayley Williams + Smino y más

Traemos nuestra acostumbrada selección de lanzamientos musicales destacados del día entre los que destacan Troye Sivan con una presentación especial de su más reciente sencillo; Dead Horse, el nuevo break-up anthem de Hayley Williams; Smino con su mixtape sorpresa; Belle and Sebastian con su nuevo proyecto Protecting the Hive y más. ¡Comencemos!

1. Troye Sivan, Take Yourself Home (Live from Home)

Troye Sivan siguió el ejemplo de muchos artistas y reunió a su banda, cada quien desde sus casa, para una versión en vivo de su más reciente sencillo Take Yourself Home. En la versión en vivo, cada miembro de la banda de Sivan se ve en blanco y negro, ventanas solitarias que aparecen sobre un fondo púrpura. A medida que el video avanza, el púrpura y un tono de verde neón se mezclan con la continua reproducción de la banda. Al final del vídeo, Sivan señala que el 100% de las ganancias de su línea de merch en su tienda oficial irán diversas organizaciones benéficas que apoyan a los artistas y miembros del equipo que están sin trabajo y necesitados debido a la pandemia del coronavirus.

2. Hayley Williams, Dead Horse

Lejos de hacer un tema de ruptura triste, Hayley Williams nos dio un super banger upbeat con Dead Horse en el que le dice adiós a una relación fallida para darse a paso a la felicidad que le aguarda en su camino,prueba de ello es una de las frases más lapidarias de la letra: “When I said goodbye I hope you cried”.

3. Smino, She Already Decided

Inspirado durante el confinamiento mientras prepara lo que será su próximo disco, el rapero compartió a través de su cuenta en Soundcloud un nuevo mixtape titulado She Already Decided, compuesto por 16 pistas para un total de 40 minutos de buena música.

4. Caroline Polachek, Live on KEXP

Go As A Dream, Door, So Hot You’re Hurting My Feelings, Ocean Of Tears son los temas que forman parte de esta presentación acústica que grabó la cantante el pasado mes de diciembre en el estudio KEXP y que fue estrenado recientemente para el deleite de sus fanáticos.

5. Wiz Khalifa, The Saga of Wiz Khalifa

El 4/20 no iba estar completo si no teníamos alguna novedad por parte de Wiz Khalifa, quien aprovechó este día para publicar su nuevo EP compuesto por siete temas en los que colabora con diversas figuras como Megan Thee Stallion, Ty Dolla $ign, Quavo y Logic por mencionar algunos. En el día favorito del aficionado de la marihuana, el EP también vino a celebrar el tercer aniversario del juego creado por el rapero, Weed Farm

6. Nick Hakim, Crumpy (feat. Mac DeMarco)

Nick Hakim estrenó su nuevo sencillo, el cual cuenta con la participación en la guitarra del brillante Mac DeMarco, quien aportó todo su talento para elevar aún más el nivel de este sencillo que estará incluído en el nuevo álbum de Nick, Will This Make Me Good, el cual saldrá a al venta el próximo 15 de mayo.

7. Belle and Sebastian, Protecting the Hive

Un proyecto que comenzó como una ruta fuera del aislamiento voluntario, un viaje creativo utilizado por la comunidad que hace vida al rededor de la banda. Alessandra Lupo se une a Stuart Murdoch para comentar los resultados de la cinta, mientras que los visuales muestra una muy tranquila ciudad de Glasgow. Un trabajo enfocado en la soledad y la compañía que llega con nueva música del dúo.

