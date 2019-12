7 lanzamientos recientes que debes escuchar: Tommy Cash + Hayley Kiyoko + Chromatics y más

Ya faltan tan solo un par de semanas para que finalice el año y la década (!), pero la música no para: hoy veremos un visual vintage de Tommy Cash; escucharemos el más reciente single de Hayley Kiyoko, y disfrutaremos del nuevo EP de Chromatics. Además, los mexicanos de Hello Seahorse! adelantan su nuevo álbum con el clip de Mujer; Steve Lacy se trae Jean Jack It, y el chileno Bronko Yotte nos desea Swerte con su más reciente single. ¡Comencemos!

1. Tommy Cash, SDUBID

El artista de hip-hop estonio Tommy Cash presentó un vídeo para su nuevo single Sdubid: el director fue el propio Tommy, con dirección de fotografía de Ants Martin Vahur, que trabajó en la serie de HBO, Chernobyl. El clip en blanco y negro fue filmado con en la estética del cine mudo, pero no está exento de alusiones a la cultura pop moderna: un espectáculo de circo loco y un cabaret demente se combinan con looks sportswear. Tommy cuenta que quiso hacer algo un poco más vintage para el track debido a que es un gran fanático de Buster Keaton, y había querido hacer algo como esto desde hace un buen tiempo.

2. Hayley Kiyoko, runaway

Hayley Kiyoko se trae esta semana un nuevo tema, runaway, que forma parte de su proyecto I’M TOO SENSITIVE FOR THIS SHIT y le sigue a tracks como L.O.V.E Me, Demons y I Wish. “Esta canción trata de atreverte a encontrar a alguien que no te desanime, y a no desanimarte a ti mismo. Tantas veces solo oímos lo que queremos oír por el bagaje que llevamos. A menudo reaccionamos de manera exagerada antes de darnos cuenta de que si reconoces y confrontas tus propios problemas, es posible que le des a alguien la oportunidad de amarte y de hacer que te quedes”, cuenta Hayley.

3. Chromatics, The Sound Of Silence EP

Chromatics hizo su regreso en 2019, pero no con el tan esperado álbum Dear Tommy. En su lugar, revelaron un hermoso disco sorpresa, Closer to Grey, que se abre con un cover de la icónica canción de Simon & Garfunkel, The Sound Of Silence. Ahora han compartido un EP de 4 pistas que se centra en esa canción y que tiene un aire folclórico: incluye dos versiones de ese tema, así como una de I Want To Be Alone de Jackson C. Frank, y un nuevo tema acústico titulado Burning Bridges.

4. Steve Lacy, Jean Jack It

Steve Lacy ha compartido un nuevo tema titulado JEAN JACK IT. El nuevo corte, que tiene poco menos de un minuto y 30 segundos de duración, recuerda al R&B de principios de los años 2000 y marca el primer lanzamiento de este joven de 21 años desde su álbum debut, Apollo XXI, que se encuentra nominado a los Grammys del próximo año.

5. Peter Bjorn and John, Idiosyncrasy

El trío sueco Peter Bjorn and John lanzan un nuevo álbum, Endless Dream, el 3 de marzo de 2020, y como adelanto, comparten otro de sus singles: Idiosyncrasy. John Eriksson, de la banda, escribió la canción y protagonizó el video dirigido por Henry Moore Selder, en donde lo vemos como una especie de Gandalf. Esto fue lo que contó sobre el track: “Creo que quería escribir la última canción de amor. Una canción de amor con la que todo el mundo puede identificarse”.

6. Bronko Yotte, Swerte

Hace una semana, el chileno Bronko Yotte estrenó su EP Deli, una producción de cinco temas grabado en la ciudad de Nueva York y con la que refleja un estad de ánimo de rabia e inconformidad, un mood que se siente en muchos lugares del mundo. Este fin de semana nos regaló como sencillo el tema Swerte, en donde anhela un poco de hermandad y solidaridad como antídoto a la dinámica capitalista del planeta.

7. Hello Seahorse!, Mujer

La banda mexicana alternativa Hello Seahorse! está a punto de develar su nueva producción, Disco Estimulante, en febrero del 2020, pero antes de ello nos regalan uno de sus singles: se trata de Mujer, que llega con un video de Tania Reza en el que se representa el poderoso nexo del sexo femenino mientras estas se tejen trenzas en el cabello. Disfrútalo arriba.

Despues de leer, ¿qué te pareció?