7 lanzamientos recientes que debes escuchar: The Weeknd + Twenty One Pilots + A Place To Bury Strangers + PUP y más

La selección musical del día de hoy comienza con el livestream 103.5 Dawn FM de The Weeknd; con un performance de Twenty One Pilots en el show de Jimmy Kimmel, y un estreno de A Place To Bury Strangers. Además, los chicos de PUP anuncian su nuevo disco con el single Robot Writes a Love Song; The Rasmus vuelven con Jezebel, y la peruana Sofia Kourtesis se une a Manu Chao en el tema Estación Esperanza. ¡Comencemos!

1. The Weeknd, 103.5 Dawn FM

En la medianoche del 7 de enero, The Weeknd lanzó su último álbum, Dawn FM. A esa misma hora, organizó un evento livestream, llamado 103.5 Dawn FM, para el que ofreció un espectáculo en directo en Los Ángeles, tocando todo el álbum de principio a fin. Ahora, los fans que se perdieron el livestream tienen ahora la oportunidad verlo a través de YouTube, y darle un vistazo a Abel Tesfaye como el anciano canoso que ha lucido durante gran parte de esta nueva era, como el DJ de todo el asunto detrás de una mesa iluminada en una plataforma elevada mientras los fans observan.

2. Twenty One Pilots, The Outside

Twenty One Pilots interpretó su reciente single The Outside la noche de ayer en el programa Jimmy Kimmel Live. El dúo conformado por Tyler Joseph y Josh Dun aparecieron como invitados musicales en el programa de entrevistas en apoyo de su último álbum Scaled And Icy, que salió el pasado mes de mayo. Enfundado en un largo abrigo negro, Joseph cantó junto a una luz azul con la forma del logotipo de Twenty One Pilots mientras Dun y los miembros de la gira del grupo tocaban detrás.

3. A Place To Bury Strangers, I’m Hurt

A Place to Bury Strangers estrenaron una nueva canción, I Hurt, extraída de su próximo LP See Through You, a estrenarse el día 4 de febrero. La canción viene acompañada de un vídeo dirigido por Chad Crawford Kinkle, y a través de un comunicado, Oliver Ackermann de la banda habla un poco más de la pista: “Es el sonido de la amistad que muere. En el momento de escribir esta canción, me estaba volviendo loco por el conflicto en mi cabeza y golpeándome a mí mismo mientras intentaba reconstruir mi fe en la humanidad, lo que se refleja en la propia estructura de la canción”.

4. PUP, Robot Writes A Love Song

La agrupación PUP se trae hoy los detalles de su cuarto álbum, THE UNRAVELING OF PUPTHEBAND, y con él dejaron caer el single Robot Writes A Love Song. El álbum se grabó y mezcló en el transcurso de cinco semanas el verano pasado en la “mansión llena de murciélagos de Connecticut” del productor Peter Katis, y al parecer incluirá instrumentos como piano, sintetizadores, metales y más por primera vez. “Robot Writes A Love Song se escribió en 15 minutos, con el cantante Stefan Babcock grabando sus voces en el asiento trasero de su auto”, cuentan en un comunicado, explicando que fue escrita “desde la perspectiva de un ordenador abrumado hasta la muerte por emociones humanas reales”.

5. The Rasmus, Jezebel

Luego del éxito de la banda italiana Måneskin en Eurovisión 2021, los finlandeses de The Rasmus quieren llevar un poco más de rock al festival europeo de este año con el lanzamiento de su nueva canción Jezebel, que competirá en Finlandia por el puesto en Eurovisión en el evento UMK22 en Turku Logomo el 26 de febrero de 2022. Según la banda, Jezebel trata de una chica “que toma lo que quiere, sin preguntar. Un espíritu libre. Es un homenaje, un tributo, a las mujeres fuertes de hoy en día, dueñas de su cuerpo, dueñas de su sensualidad, de su sexualidad, y decididas a ser iguales”.

6. Sofía Kourtesis + Manu Chao, Estación Esperanza

La artista peruana residenciada en Berlín, Sofia Kourtesis, se trae hoy un nuevo single, Estación Esperanza, que cuenta con la participación de Manu Chao. El tema está dedicado a la madre de Sofía (cuyo rostro aparece en la portada del single) y samplea cánticos de una protesta peruana contra la homofobia. Sofía explica que el tema, como su nombre lo dice, está centrado en la esperanza. “Tengo la esperanza de que mi madre se mejore, tengo la esperanza de que el mundo empiece a sanar, tengo la esperanza de que esta canción te traiga luz en los días oscuros. La primera vez que escribí esta canción fue después de escuchar a Manu Chao. Para mí, Manu Chao siempre ha representado la esperanza, sus letras eran como una biblia para mí mientras crecía. Esta canción es para él, para mi madre y para todos los activistas que trabajan duro para mejorar este mundo… ¡nunca pierdan la esperanza!”.

7. Khruangbin, Live At Bomb Factory, Dallas

Para cerrar la lista de hoy, nos traemos un show en vivo de la agrupación de Texas, Khruangbin. Para encender las ganas de ver más shows en vivo muy pronto, disfrutaremos de más de hora y media de performance de Laura Lee y compañía en el legendario local The Bomb Factory en Dallas, Texas, el pasado 17 de diciembre de 2021, en donde los escuchamos interpretar lo mejor de su discografía. Además, tienen un invitado muy especial en el show: Leon Bridges.

