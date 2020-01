7 lanzamientos recientes que debes escuchar: The Weeknd + Rico Nasty + Mitski y más

La selección musical del día de hoy da inicio con un rápido y furioso video de The Weeknd; así como los primeros singles del año de Rico Nasty y Mitski. Además, Lolo Zouaï nos lleva por un extraño lugar en el clip de Desert Rose; Jessie Reyez estrena No Sweat, el primer single de su disco debut, y los neozelandeses de Yumi Zouma dejan caer Cool For A Second. ¡Comencemos!

1. The Weeknd, Blinding Lights

Blinding Lights fue la primera canción nueva que compartió The Weeknd cuando el cantante de Toronto inició su regreso a finales de 2019. Ahora, después de encabezar las listas de éxitos con su otro sencillo, Heartless, The Weeknd se trae el visual de Blinding Lights, que sigue a Abel Tesafaye en un viaje de placer a través de la ciudad: hay mucho humo de cigarrillo, alta velocidad y sangre.

2. Rico Nasty, IDGAF

Rico Nasty se trae su primera canción nueva del año 2020, un track chill lleno de sonidos trap y autotune llamado IDGAF. El año pasado, Rico dejó caer su feroz proyecto Anger Management antes de seguirlo con los sencillos independientes Time Flies y Fashion Week. Aún no tenemos noticias de una nueva producción para los próximos meses, pero esperamos que siga dejando caer temas como este.

3. Mitski, Cop Car

Cop Car es el primer single nuevo de Mitski desde su álbum Be The Cowboy en el 2018. Si bien recordamos, el año pasado la cantante anunció en Twitter que se tomaría un descanso indefinido para recuperarse de su más reciente tour, pero eso no indica que no tenga ganas de ejercitar su músculo creativo: esta canción forma parte del soundtrack de la próxima película de terror The Turning, que también incluye temas de Soccer Mommy y Courtney Love, Empress Of, y Lawrence Rothman junto a Pale Waves.

4. Waxahatchee, Fire

Waxahatchee, el proyecto de la músico y compositora Katie Crutchfield, anunció esta semana la llegada de Saint Cloud, la continuación de su EP de 2018, Great Thunder, y su primer larga producción desde Out In The Storm de 2017. Escrito a raíz de su decisión de mantenerse sobria, Saint Cloud fue producido por el colaborador de Bon Iver, Brad Cook. Según cuenta Katie, el primer sencillo, Fire, es “sobre el diálogo interno de la vergüenza que rodea a los errores que has cometido en el pasado y cómo nos damos vueltas y nos golpeamos a nosotros mismos cuando resbalamos”.

5. Yumi Zouma, Cool For A Second

En diciembre, Yumi Zouma firmaron con la disquera Polyvinyl y regresaron con un nuevo sencillo, Right Track / Wrong Man. Hoy, el cuarteto neozelandés viene con otro single, Cool For A Second, que aparecerá en el tercer álbum de la banda, Truth or Consequences, que saldrá el 13 de marzo. Dale un vistazo arriba al video dirigido por Nick Mckk para el tema.

6. Jessie Reyez, No Sweat

Jessie Reyez comienza el 2020 con un nuevo sencillo, No Sweat, que es oficialmente el primer corte promocional de su álbum debut, Before Love Came to Kill Us, que lanzará el 27 de marzo a través de FMLY. La cantante canadiense-colombiana de 28 años está actualmente en proceso de obtener su primer Grammy este fin de semana por el mejor álbum urbano contemporáneo con su EP Being Human in Public del 2018.

7. Lolo Zouaï, Desert Rose

El nuevo video de Desert Rose de Lolo Zouaï ya está aquí y, al igual que la canción, se adentra en la sensación de desplazamiento que experimentamos cuando no estás muy familiarizado con tu entorno, pero quieres estarlo desesperadamente. En el clip, la cantante de R&B y pop de origen francés y argelino llega a una nueva tierra y monitorea las costumbres y culturas que definen a su gente.

