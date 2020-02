7 lanzamientos recientes que debes escuchar: The 1975 + The Weeknd + Sufjan Stevens y más

En la selección musical del día de hoy, The 1975 se van a un retiro de bienestar en el video The Birthday Party; The Weeknd estrena la pista principal de su próximo proyecto, y Sufjan Stevens se trae otro corte llamado The Runaround. Además, Yves Tumor estrena el sencillo Gospel For a New Century; Yumi Zouma adelantan su próximo álbum con Southwark, y Purity Ring regresan después de 5 años con el single stardew. ¡Comencemos!

1. The 1975, The Birthday Party

The 1975 dejaron caer su nueva canción y video para The Birthday Party, el corte más reciente de su próximo álbum, Notes On A Conditional Form, que saldrá el 24 de abril a través de Dirty Hit. Este sad banger le sigue a sencillos como Me & You Together Song, Frail State Of Mind y People, y puedes escucharlo arriba. En el clip vemos a Matty tratar de huir de las tentaciones carnales en una extraña fiesta de cumpleaños, solo para ser besado apenas llega. Oops.

2. The Weeknd, After Hours

The Weeknd nos regala hoy After Hours, una epopeya de seis minutos que es también el tema principal de su álbum seguimiento de Starboy, que saldrá el 20 de marzo. After Hours es el tercer sencillo que The Weeknd se trae de la producción del mismo nombre, que será el tercer álbum de estudio de Abel Tesfaye y el sexto larga duración después de su trilogía inicial de mixtapes, Kiss Land y Starboy. Será su primer nuevo trabajo desde el EP de seis canciones My Dear Melancholy de 2018.

3. Sufjan Stevens + Lowell Brams, The Runaround

Sufjan Stevens y Lowell Brams destacan la escena de motocross en el vídeo de su nueva canción The Runaround. El video dirigido por ABUTTA492 presenta a los ciclistas de Bike Life en las calles de Harlem y Nueva York, Atlanta y Miami. La canción está tomada del álbum colaborativo de Stevens y Brams, Aporia, que saldrá a la venta el 27 de marzo a través de Asthmatic Kitty.

4. Yves Tumor, Gospel For a New Century

Aunque solo hace poco más de un año que Yves Tumor nos regaló su último álbum, Safe In The Hands Of Love, el experimentalista nos mantiene alimentados: hoy nos dio la noticia de que su tercer LP, Heaven To A Tortured Mind, saldrá el 3 de abril a través de Warp. El disco fue producido por Yves junto con Justin Raisen, y antes de su lanzamiento completo, nos ofrece el primer single, Gospel For A New Century, que llega con un vídeo dirigido por Isamaya Ffrench.

5. Purity Ring, stardew

Purity Ring están de vuelta: ya han pasado cinco años desde que Megan James y Corin Roddick ofrecieron su último proyecto, y desde entonces, han colaborado con gente como HEALTH, Soccer Mommy y Katy Perry, pero también han estado trabajando en su propio material. Hoy anuncian que a finales de la primavera lanzarán WOMB, un nuevo álbum basado en “la búsqueda de la comodidad y el descanso en un mundo en el que todo está fuera de nuestro control”. El disco, que fue escrito, grabado, producido y mezclado en su totalidad por James y Roddick, saldrá el 4 de abril en 4AD. Su primer sencillo es stardew, y puedes escucharlo arriba.

6. Yumi Zouma, Southwark

La banda de indie-pop de Nueva Zelanda, Yumi Zouma, lanzará un nuevo álbum, Truth or Consequences, el 13 de marzo a través de Polyvinyl, el primero en este nuevo sello. Hoy comparten otra canción del álbum, Southwark, a través de un video para la canción dirigido por ellos mismos, que nos muestra a la agrupación en la playa y una interpretación de la pista en algún concierto. Dale un vistazo arriba.

7. Jerskin Fendrix, A Star is Born

El artista británico Jerskin Fendrix anunció el día de hoy sus planes para su próximo álbum debut en solitario, Winterreise, con el lanzamiento de su estratosférico nuevo tema, llamado A Star Is Born, que se caracteriza por un elevado sentido del ego, en donde Fendrix se pavonea a través de líneas como Call the fire service cos I’m on fire / Call me Icarus cos I’m getting higher, que marcan su humor sardónico con referencias a la cultura pop y frases materialistas.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?