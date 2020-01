7 lanzamientos recientes que debes escuchar: Tame Impala + Wild Nothing + DIIV y más

En este recorrido musical del día, nos traemos el más reciente sencillo de los australianos de Tame Impala; otro adelanto de la nueva producción de Wild Nothing, y el video oficial del tema The Spark de DIIV. Además, Pale Waves se vienen con una colaboración junto a Lawrence Rothman; Angel Olsen versiona a Hand Habits, y Lil Mosey y Trippie Redd dejan caer el audiovisual de Never Scared. ¡Comencemos!

1. Tame Impala, Lost In Yesterday

Parece que el año 2020 será el de Tame Impala: Kevin Parker y compañía acaban de ser anunciados como headliners del festival Bonnaroo, y el primer álbum del grupo desde 2015, The Slow Rush, saldrá en febrero. El grupo ya ha compartido un puñado de sencillos del disco (uno de los más esperados del año), y ahora están de vuelta con lo que dicen será el último antes de que salga el LP: Lost In Yesterday.

2. Wild Nothing, Foyer

Wild Nothing, el proyecto de Jack Tatum, anunció un nuevo EP, Laughing Gas, y para celebrarlo compartió el primer single, Foyer. Laughing Gas saldrá a la venta el 31 de enero a través de Captured Tracks, así que no esperes más y escucha Foyer arriba mientras Tatum prepara sus fechas de gira para este año.

3. DIIV, The Spark

El grupo de grunge/shoegaze DIIV, con sede en Los Ángeles, compartió el vídeo de su nuevo single The Spark. El tema forma parte de su tercer álbum, Deceiver, que fue lanzado en octubre del año pasado. El clip fue animado y editado por Ruff Mercy y es la única canción de amor en el álbum, con la prometida de Zachary Cole Smith, Dani, apareciendo en el video. “Tuve la suerte de que Cole Smith y Dani me dieran un material tan aleatorio y crudo, y también tuve la suerte de tener una pista tan bonita para cortarlo todo. Este me hace sonreír”, dijo Mercy.

4. Pale Waves + Lawrence Rothman, SkinDeepSkyHighHeartWide

Pale Waves y el cantautor de Los Ángeles, Lawrence Rothman, se han unido para crear un nuevo tema, tomado de la banda sonora de la próxima película The Turning. El track, titulado SkinDeepSkyHighHeartWide, hace que Heather Baron-Gracie y Rothman compartan las tareas vocales, lo que le da una dualidad bastante inquietante con sonidos sacados de la era de los 90. “La canción fue escrita desde la perspectiva de Kate, interpretada por Mackenzie Davis“, cuenta Rothman. Su personaje se vuelve loco por albergar una verdad que sabe que uno quiere creer. La gente en la que confía la abandona, lo que la lleva a la ilusión y al abismo mental”.

5. Angel Olsen, Wildfire (Hand Habits Cover)

Angel Olsen estrenó hoy un cover de Hand Habits, Wildfire. La nueva versión del tema forma parte de un EP de covers que Meg Duffy, de Hand Habits, anunció hace unos meses, y que incluye diferentes variaciones de esa canción. Hoy, el EP completo fue lanzado en su totalidad, y la interpretación de Olsen es una de las más destacadas de la colección. Escúchala arriba.

6. Lil Mosey + Trippie Redd, Never Scared

Lil Mosey y Trippie Redd hacen una combinación dinámica en el visual del tema Never Scared, que originalmente aterrizó en el álbum Certified Hitmaker de Mosey a finales de 2019. Con la civilización a 19 millas de distancia, Redd y Mosey están varados en medio del desierto en el clip dirigido por Michael García. Improvisan con la ayuda de muchas mujeres de su equipo, estableciendo una base de operaciones con los suministros que pueden encontrar en la zona, creando su propio universo post-apocalíptico.

7. Wolf Parade, Julia Take Your Man Home

El grupo canadiense de indie-rock Wolf Parade lanzó hoy el tema Julia Take Your Man Home, perteneciente a su próximo álbum Thin Mind. En el tema, el vocalista (y músico) Spencer Krug cuenta una historia de masculinidad tóxica y su impacto. Escúchala arriba.

