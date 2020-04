7 lanzamientos recientes que debes escuchar: Still Woozy + Yaeji + Cariño y más

En la selección de lanzamientos musicales del día tenemos a Still Woozy con un fantástico cover de Tame Impala; Yaeji estrena su animado video para When I Grow Up, Cariño nos dan más Excusas para obsesionarnos con ellas, y Lonr llega con una poderosa historia de amor que creó para Make the Most. ¡Comencemos!

1. Still Woozy, The Less I Know, The Better

La cuarentena ha sido la excusa perfecta para ver a los artistas realizar covers de sus artistas favoritos, como Still Woozy, quien desde la comodidad de su casa le regaló a sus fanáticos su versión de este tema de Tame Impala, haciendo mejor el confinamiento, un cover a la vez.

2. Yaeji, When I Grow Up

Tras el lanzamiento de su reciente mixtape, Yaeji le dio un adelanto a sus fanáticos de este nuevo video la semana pasada durante una sesión de dibujo transmitida en vivo, que resultaron ser los diseños para su nuevo videoclip. When I Grow Up está compuesto por animaciones de animales, cebollas y figuras que representan a la cantante y DJ, acompañado por la letra de la canción tanto en inglés como en coreano.

3. Cariño, Excusas

Las madrileñas expanden aún más su sonido con su nuevo sencillo con la ayuda de distorsiones shoegazers, pero manteniendo el tono romántico que las ha caracterizado con sus pop guitarrero, así como en la letra de la canción. El videoclip fue realizado por Jean Leflaur.

4. Lonr, Make the Most (feat. H.E.R)

Al escuchar Make the Most, se piensa en ese estado de la relación cuando todo deja de ser incómodo, se comienza disfrutar la compañía de la otra persona en verdad y se empieza a imaginar un futuro compartido. El video nos da exactamente eso con Lonr y H.E.R como protagonistas de esta historia de amor que no tiene un final feliz y nos enseña a apreciar los pequeños momentos de felicidad que no debemos dar por sentado.

5. (G)I-DLE, Oh My God

El girl group regresó con todo con Oh My God, una canción de hip hop urbano acompañado por acordes de piano y samples 808 bass. Las chicas se inspiraron en el autoestima y en la confianza en uno mismo al momento de componer la canción, con la ayuda de Soyeon en la producción de la pieza.

6. Chvrches, Forever

Juntos pero separados (posiblemente vía Zoom o Skype), así fue como la banda británica logró crear esta nueva versión de Forever, con cada uno de los miembros desde sus respectivos hogares cumpliendo con el confinamiento. La versión original del tema está incluída en su más reciente disco, Love is Dead.

7. Justin Bieber, At Least For Now

Para su más reciente video, Justin le cedió el protagonismo al bailarín y coreógrafo, Sean Lew, quien se encuentra en una lucha en contra de la naturaleza. En el clip, Lew aparece en la cima de una montaña nevada, donde queda claro que está atado a un enorme tronco mientras realiza una impresionante rutina mientras está literalmente atado.

