7 lanzamientos recientes que debes escuchar: Post Malone + Kaytranada + Gucci Mane y más

Nuestra selección musical de hoy comienza con Post Malone y su nuevo e innovador clip Circles (que necesitarás dos teléfonos celulares para poder verlo). Seguimos con Kaytranada y su single Puff Lah y continuamos con Gucci Mane, con su vídeo Jingle Bales. ¡Iniciemos!

1. Post Malone, Circles

Van a necesitar dos telefonos celulares para ver Circles, el nuevo vídeo de Post Malone, en el cual, cuenta la historia de una pareja viviendo constantemente en el círculo vicioso de separarse y regresar, tal y como lo dice la canción. El clip solo está disponible en Spotify y utiliza dos códigos QR, que pueden leerse en este sitio web.

2. KAYTRANADA, PUFF LAH

Después del éxito de su segundo disco titulado BUBBA, el rapero canadiense Kaytranada lanzó el tema Puff Lah, un clip dirigido por Liam MacRae, en el que vemos al rapero cantar versos escondido en siluetas oscuras entre un ambiente misterioso.

3. Gucci Mane, Jingle Bales

Gucci Mane le dio un toque navideño con el estilo extravagante al que estamos acostumbrados de este genero en particular, con el tema Jingle Bales, un clip en donde podemos ver al músico disfrutar de su dinero, alcohol y de muchas mujeres disfrazadas de Santa Claus mientras se pasea por las calles de Nueva York.

4. Harry Styles, Juice (cover de Lizzo)

Harry Styles se presentó en la BBC Radio 1, en el segmento Live Lounge, donde interpreto una versión semi-acústica del tema de Lizzo, Juice. El concierto se llevó a cabo para promocionar su más reciente disco, titulado Fine Line.

5. Tycho, The Making of Weather

El músico estadounidense Tycho estrenó el vídeo The Making of Weather, que fue dirigido por Michael Coleman y cuyo tema forma parte de su disco, Weather, que ganó una nominación a los premios Grammys del próximo año en la categoría Best Dance Electronic Album.

6. Marineros, ámbar

Marineros, el dúo chileno compuesto por Constanza Espina y Soledad Puentes estrenaron ámbar, una balada romántica que marca la primera vez que la agrupación estrena un tema musical en tres años, desde que compartieron el single Torbellino. Previamente habían estrenado su primer disco de estudio, que lleva por nombre O Marineros.

7. Young M.A, My Hitta

Young M.A estrenó un clip dirigido por Marc Diamond que lleva por nombre My Hitta y forma parte de su más reciente disco Herstory In The Making. El clip comienza con Young M.A siendo agredida por funcionarios policiales y luego, buscando revancha por la agresión (es como un versión musical de la película de Melina Matsoukas, Queen & Slim.

Despues de leer, ¿qué te pareció?