7 lanzamientos recientes que debes escuchar: Nicolas Jaar + Snail Mail + Sufjan Stevens y más

El recorrido musical del día de hoy incluye el primer tema del nuevo disco de Nicolas Jaar, que llevará como nombre Cenizas; un cover de Snail Mail en portugués y otro adelanto de la próxima producción de Sufjan Stevens. Además, Megan Thee Stallion se trae un video y un dance challenge con Captain Hook; Cyn estrena Drinks, y Westerman anuncia su disco debut con Think I’ll Stay. ¡Comencemos!

1. Nicolas Jaar, Sunder

Nicolas Jaar está cada vez más ocupado: después de un EP estelar bajo su apodo Against All Logic y de producir gran parte de MAGDALENE de FKA twigs el año pasado, anunció hoy la llegada de un nuevo álbum que se llamará Cenizas, su primero desde Sirens de 2016. Además, compartió el primer tema del álbum, Sunder, una pista electrónica nerviosa con las propias voces de Jaar susurrando dentro y fuera de foco. Cenizas se estrena el 27 de marzo a través de la etiqueta de Jaar, Other People.

2. Snail Mail, Evaporar (Little Joy cover)

Snail Mail se trae hoy su primer tema nuevo desde el lanzamiento de Lush, y es una portada del tema Evaporar, originalmente grabado por la banda brasileño-norteamericana Little Joy, un proyecto paralelo formado por Fabrizio Moretti de The Strokes. La versión de Snail Mail se mantiene fiel a la delicada simplicidad de la original, con la delicada voz de la artista sobre un instrumental suave y dulce. El video musical que lo acompaña tiene clips retro, escenas de animé y tomas de la cantante.

3. Sufjan Stevens + Lowell Brams, Climb That Mountain

Sufjan Stevens y su padrastro Lowell Brams se traen hoy Climb That Mountain, un nuevo sencillo de su próximo álbum en colaboración, Aporia. Aunque no han sido una banda familiar por mucho tiempo, Stevens y Brams han estado tocando juntos durante años, incluso antes de que la pareja fundara Asthmatic Kitty Records en 1999. En algún momento empezaron a grabar estos riffs informales, y Aporia es el resultado más curioso hasta ahora: miles de horas de ideas desestructuradas destiladas en forma de canciones. Aporia llega el 27 de marzo.

4. Oh Wonder, How It Goes

No One Else Can Wear Your Crown, el tercer álbum del dúo británico Oh Wonder, llegó hace algunas semanas como es una celebración de dos artistas que han crecido individualmente y juntas como una unidad. El grupo formado por Anthony West y Josephine Vander Gucht siguieron este lanzamiento con el video del sencillo How It Goes, en donde los vemos paseando por la zona de Chinatown en la ciudad de Bangkok. Disfrútalo arriba.

5. Westerman, Think I’ll Stay

Después de una larga serie de cautivantes singles como Confirmation y Blue Comanche, el cantautor británico Westerman anunció el día de hoy el lanzamiento de su álbum debut, Your Hero Is Not Dead. El proyecto de 12 canciones llegará el día 5 de junio, y para celebrar la noticia, el artista compartió un nuevo single, Think I’ll Stay, que trata de “la cantidad inevitable de dolor que todos atraviesan simplemente estando vivos”, pero que a pesar de ello “siempre vale la pena quedarse”.

6. Cyn, Drinks

Cyn tiene la solución perfecta para superar una pelea con tu pareja: tomar una copa. Así lo detalla en el increíblemente pegadizo video de Drinks, el primer sencillo de la banda sonora del filme Promising Young Woman, del que Cyn forma parte. El video muestra a la cantante en un poderoso traje de tweed en una fiesta con sus amigas, sin tener en cuenta los problemas de relación que enfrenta. Al parecer, la canción está inspirada en una discusión real que Cyn tuvo con su ex.

7. Megan Thee Stallion, Captain Hook

Megan Thee Stallion sigue trayéndonos clips de su disco SUGA: hoy se trata del video Captain Hook, dirigido por ella misma, y en donde refuerza aún más su mensaje de positividad y girl power, involucrando a varias de sus fans (a quienes llama cariñosamente Hotties) en el visual mientras la vemos grabando la pista en el estudio con sus amigos más cercanos.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?