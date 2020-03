7 lanzamientos recientes que debes escuchar: M.I.A + Childish Gambino + The Weeknd y más

La selección musical del día llega con un nuevo tema de M.I.A., el esperado disco de Childish Gambino, y una edición deluxe de la más reciente producción de The Weeknd. Además, Run The Jewels estrenan el primer single de su próximo disco; Father John Misty devela un álbum en vivo, y la australiana Gordi regresa con el sencillo Aeroplane Bathroom. ¡Comencemos!

1. M.I.A, OHMNI 202091

M.I.A regresa luego de varios años de ausencia con su nuevo tema OHMNI 202091. Como era de esperarse, la rapera nos dio un tema con una producción experimental pero muy poderosa, acompañado por su estilo y técnica tan particular para interpretar sus canciones. La canción fue estrenada en la cuenta de Patreon de la rapera.

2. Childish Gambino, 3.15.20

Lo que parece ser el último proyecto de Donald Glover como Childish Gambino es un disco que cuenta con colaboraciones de artistas como 21 Savage, Kadhja Bonet y Ariana Grande. Una particularidad de este disco el hecho de que los nombres de los temas corresponden al tiempo de duración hasta ese punto del álbum.

3. The Weeknd, After Hours (Deluxe)

Apenas unos días después de lanzar su tan esperado cuarto álbum After Hours, The Weeknd, nos hace llegar una nueva versión del LP con cinco nuevos temas, que incluyen remixes de Blinding Lights de Chromatics con un nuevo verso de la vocalista Ruth Radelet; una remezcla de Save Your Tears de Oneohtrix Point Never; una mezcla hecha por Vapor Wave de Heartless con Lil Uzi Vert y DaHeala; y una nueva versión de After Hours del dúo parisino The Blaze. Escucha el disco arriba y el video del tema In Your Eyes abajo.

4. Father John Misty, Off-Key in Hamburg

Father John Misty se trae hoy un nuevo álbum en vivo para beneficiar a aquellos en la industria musical afectados por el brote de coronavirus. Off-Key in Hamburg ya se está transmitiendo a través de Bandcamp, con todas las ganancias donadas al fondo de ayuda MusiCares COVID-19.

5. Run The Jewels, The Yankee and The Brave

Run the Jewels compartió el fin de semana una nueva canción, The Yankee and The Brave, la primera probadita de su próximo álbum, RTJ4. Puedes escucharla arriba en el Instagram oficial de la banda. El tercer álbum de El-P y Killer Mike como Run The Jewels, RTJ3, fue lanzado en 2016.

6. Travis Scott + Young Thug, OUT WEST

¡Sorpresa! Travis Scott y Young Thug se traen hoy un nuevo video musical para su canción de JACKBOYS, OUT WEST. En el clip co-dirigido por Scott y White Trash Tyler, Travis y Thug hacen una fiesta con invitados que incluyen a 21 Savage y Quincy Jones. Dale un vistazo arriba.

7. Gordi, Aeroplane Bathroom

La cantautora australiana Sophie Payten, mejor conocida como Gordi, estrena hoy Aeroplane Bathroom, el tema principal del próximo disco de la cantante, Two Skins, que saldrá a la venta el 19 de junio a través de Jagjaguwar. Según Payten, el LP fue escrito después de un ataque de nervios que experimentó en un vuelo entre Australia y Europa a finales de 2017. “Tuve esa sensación de estar atrapada, así que me subí sobre los otros pasajeros e intenté escapar al baño. Las luces fluorescentes de esos espacios son muy implacables. Un terrible espejo”.

