7 lanzamientos recientes que debes escuchar: Little Dragon + Sevdaliza + Caribou y más

Dentro de nuestro menú de estrenos musicales del día tenemos: Little Dragon anuncia nuevo álbum y lanza tema promocional, Sevdaliza regresa con un tema de protesta, Caribou no quiere que regreses, Squarepusher estrena Terminal Slam, Overmono nos muestra varios remixes de Thom Yorke, A$AP Ferg nos muestra su valor y BTS tiene su propio cisne negro. ¡Comencemos!

1. Little Dragon, Hold On

La banda sueca regresa con un nuevo disco tras la publicación de su último trabajo hace tres años. New Me, Same Us es el nombre del álbum del que se desprende este primer sencillo, grabado en su estudio de Gothenburg, el cual habla sobre seguir adelante para poder abrir un nuevo capítulo en nuestras vidas. El disco saldrá a la venta este próximo 27 de marzo.

2. Sevdaliza, Oh My God

Basada en su propia experiencia como una refugiada iraní y la reciente criss entre irán y Estados Unido llevó a Sevdaliza a mostrar su poderío en la poesía narrando su propia experiencia como refugiada iraní, reconociendo a los regímenes e instituciones opresivas, en una radiografía del clima sociopolítico global en la actualidad. Todo esto en un tema enmarcado con ritmos de trip-hop, electrónica y avant pop.

3. Caribou, Never Come Back

Never Come Back es un viaje al pasado en muchas formas, en sus ritmos, su producción, su composición, es una invitación que Caribou nos hace a volver a lo simple y disfrutar las pequeñas cosas de la vida. Este tema vendrá incluido en su disco Suddenly, el cual saldrá a la venta el 28 de febrero.

4. Squarepusher, Terminal Slam

Dirigido por Daito Manabe (Rhizomatiks), colaborador de Squarepusher desde hace mucho tiempo, el videoclip nos muestra un futuro cercano y no muy lejano en el que la publicidad evolucionará a tal punto que hasta podremos redefinirla. Este tema viene incluido en el álbum Be Up Hello que se estrenará este viernes 31 de enero.

5. Thom Yorke, Not the News (Overmono Remixes 1 & 2)

El dúo de hermanos Tom y Ed Russell publicaron dos nuevos remixes del tema incluido en el álbum ANIMA de Thom Yorke (vocalista de Radiohead). Estas nuevas versiones saldrán a la venta en formato vinilo 12″ a partir del viernes 7 de febrero. Para los hermanos representó un sueño hecho realidad y una total alegría poder versionar uno de los temas Thom.

6. A$AP Ferg, Value

En una entrevista con Zane Lowe para su show en Apple Music, Ferg comentó que Kanye West y Pharrell Williams fueron inspiraciones claves al momento de componer el tema, y en la producción de su música en general. Al igual que muchos de sus tema, este se caracteriza por el poder de sus letras en la que se autodefine como “trap lord”.

7. BTS, Black Swan

The Late Late Show with James Corden fue el escenario para que BTS presentará su nuevo tema promocional, Black Swan, el cual se encuentra incluído en el próximo álbum de estudio de la agrupación de K-pop Map Of the Soul: 7 que saldrá a la venta el próximo 21 de febrero. Esta presentación estuvo acompañada por una increíble coreografía, enmarcada en una escenografía de un bosque oscuro, emulando cascadas y lagos congelados.

