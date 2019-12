7 lanzamientos recientes que debes escuchar: Lana del Rey + Vince Staples + Drefquila y más

Comenzamos nuestro recorrido de hoy con el vídeo del track de Lana Del Rey, Norman F***ing Rockwell, y continuamos con el single de Vince Staples, titulado Hell Bound. Además, no te pierdas el tema parodia que le dedicaron los chilenos DrefQuila y Tommy Boysen, a las hermanas Kylie y Kendall Jenner, en su nuevo tema Jenner. ¡Iniciemos!

1. Lana Del Rey, Norman F***ing Rockwell

Lana Del Rey compartió su vídeo para el tema principal de su más reciente disco, que lleva por nombre Norman F***ing Rockwell. El clip de 14 minutos de largo donde se aprecia a la artista tocando el piano, fue dirigido por Chuck Grant.

2. Vince Staples, Hell Bound

Vince Staples continúa recopilando éxitos con su programa televisivo The Vince Staples Show, una web series para el cual lanzó una pagina web en donde sus seguidores pueden encontrar merchandise del artista. Sin embargo, lo último del músico es su impactante single titulado Hell Bound, una canción que viene con una prenda de ropa de la exclusiva linea del programa que pueden adquirir en el sitio web de Staples, junto con la compra en linea del track.

3. DrefQuila + Tommy Boysen, Jenner

Los chilenos DrefQuila y Tommy Boysen son algunos de los más grandes embajadores del trap de ese país, y esta vez, se unieron para crear un vídeo titulado Jenner, que fue dirigido por Tomás Alzamora, y consiste en una parodia de de las hermanas Kylie y Kendall Jenner.

4. Young Thug, Diamonds (ft. Gunna) + Hop Off a Jet (ft. Travis Scott)

So Much Fun, el más reciente disco de Young Thug, que lanzó a principios de este año, recolectó unas buenas reseñas durante su promoción y ahora, el artista de Atlanta sedujo a sus seguidores con dos nuevos remix; Diamonds, para el cual contó con la colaboración de Gunna, y Hop Off a Jet, en donde participó Travis Scott.

5. Popcaan, Vanquish

El cantante jamaicano de dancehall Popcaan lanzó un nuevo proyecto titulado Vanquish, que marca el primer largometraje del artista para la etiqueta de Drake, OVO Sound. El proyecto cuenta con 10 pistas y el mismo artista lo catalogó como un regalo de navidad para todos sus seguidores.

6. Dua Lipa, Don’t Start Now

La sensación del pop Dua Lipa se presentó en el programa de televisión The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde cantó Don’t Start Now, uno de los temas para su próximo álbum Future Nostalgia, disponible a partir del 2020.

7. James Blake, I’ll Come Too

James Blake rindió un tributo a las aves del mundo y a los científicos que la estudian — al igual que a los medios de comunicación que comparten las imágenes de estas hermosas criaturas — con un nuevo vídeo de su tema I’ll Come Too, un clip dirigido y editado por Matt Meech y que cuenta con imágenes de los archivos de la BBC Natural History.

