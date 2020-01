7 lanzamientos recientes que debes escuchar: King Krule + Soccer Mommy + U.S. Girls y más

Nuestra selección musical de hoy comienza con King Krule y su vídeo (Don’t Let The Dragon) Draag On. Además, les traemos lo más reciente de Soccer Mommy, quien llega con el clip circle the drain; y U.S. Girls, quienes estrenaron el tema Overtime. ¡Iniciemos!

1. King Krule, (Don’t Let The Dragon) Draag On

Archy Marshall, mejor conocido por su nombre artístico King Krule o Edgar The Breath Taker, anunció que estará lanzando su nuevo álbum el 21 de febrero. El proyecto será titulado Man Alive!, y para promocionarlo, el cantante inglés lanzó el nuevo tema, (Don’t Let The Dragon) Draag On, en un vídeo que dirigió él mismo.

2. Soccer Mommy, circle the drain

Soccer Mommy acaba de anunciar el lanzamiento de su segundo disco de estudio, que llevará por nombre color theory y estará disponible a partir del 28 de febrero. Adicionalmente, la estadounidense también lanzó el video para su tema circle the drain, que será la pista principal del su próximo LP. El clip fue dirigido por Atiba Jefferson.

3. U.S. Girls, Overtime

Overtime es el más reciente vídeo (dirigido por Meg Remy) de U.S. Girls (Meghan Remy) que muestra a la bailarina y actriz Andrea Nann luchar con sus propios demonios en un espacio confinado y primitivo. Con este lanzamiento, Remy anuncia el estreno de su próximo álbum, Heavy Light, disponible a partir del 6 de marzo.

4. Moby + D.H. Peligro, Power Is Taken

Moby continúa su lucha social por los derechos de los animales y la protección del medio ambiente con el anuncio de su próximo disco de estudio, que llevara por nombre All Visible Objects y estará disponible a partir del 6 de marzo. Aseguró que todas las ganancias del disco serán donadas a organizaciones sin fines de lucro que se dedican al beneficio del planeta y los animales. Además, lanzó el vídeo Power Is Taken, un clip dirigido por Gene Ivery que realizó en colaboración con D.H Peligro de la banda Dead Kennedys.

5. Charli XCX + Galantis,WE ARE BORN TO PLAY

Charli XCX lanzó una nueva colaboración con Galantis titulada We Are Born To Play que interpola sonidos y canciones clásicas de los juegos de Super Mario. ¿Y por qué Mario? Porque We Are Born To Play es la canción principal del nuevo parque temático Super Nintendo World de Nintendo, que se inaugurará en Osaka este verano.

6. Hayley Kiyoko, She

Hayley Kiyoko continúa explorando temas de amor con su nuevo lanzamiento, titulado She, un vídeo que ella misma dirigió y en donde se puede ver a la cantante de 28 años de edad documentando el viaje hacia el amor propio y la aceptación.

7. Stormzy, Crown

El británico Stormzy hizo su debut en la televisión estadounidense con el tema Crown, de su más reciente disco, Heavy Is the Head, que lanzó hace algunas semanas. El cantante se presentó en vivo en el programa televisivo The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

