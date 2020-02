7 lanzamientos recientes que debes escuchar: Kim Petras + The Strokes + King Princess y más

Comenzamos nuestra selección musical con Kim Petras y su nuevo tema Reminds Me, y continuamos con The Strokes, quienes anunciaron el lanzamiento de su próximo disco con el estreno del clip de su canción At The Door. Además, escucharemos a King Princess, quien compartió el clip de su sencillo Ohio. ¡Iniciemos!

1. Kim Petras, Reminds Me

Con la indetenible llegada del Día de los Enamorados, muchos artistas han compartido canciones que simplifican el amor entre una pareja. Sin embargo, existe un grupo de personas para las quienes esta fecha es símbolo de dolor. Es por eso que Kim Petras estrenó el tema Reminds Me, un tema que expresa lo que se siente cuando alguien en quien confíaba le rompió el corazón.

2. The Strokes, At The Door

At The Door es el nuevo tema de la banda de indie rock neoyorquina The Strokes, con el que anuncian el estreno de su sexto álbum The New Abnormal, que estará disponible en abril. La agrupación, quienes no comparten un LP desde Comedown Machine (2013), estrenaron su último proyecto musical en el 2016, con el EP Future Present Past.

3. King Princess, Ohio

Tras lanzar su álbum debut Cheap Queen, King Princess se retiró momentáneamente de la escena, pero regresa hoy con Ohio, un vídeo dirigido por Cody Critcheloe y SSION, en donde vemos a la artista convertirse en una estrella de cabaret en un clip en blanco y negro para luego mostrar tomas de sus conciertos en vivo a full color.

4. Lower Dens, Hand of God

Lower Dens compartió el vídeo de su tema Hand of God, que forma parte de su nuevo álbum The Competition. Esta es una de las canciones más destacadas del disco y, como tal, la banda de synthpop decidió darle vida con un clip dirigido por Aaron Brown y Robby Piantanida a punto de comenzar su gira por Norteamérica.

5. Caroline Rose, Freak Like Me

La estadounidense Caroline Rose continúa promocionando su disco de estudio Superstar (que estará disponible en marzo) y esta vez estrenó el tema Freak Like Me, una canción que, de acuerdo con la misma Rose, se trata sobre enamorarse de una dominatrix. La cantante ya había estrenado otras dos canciones de su próximo proyecto musical, tituladas Feel The Way I Want, y LONER.

6. Circa Waves, Sad Happy

Sad Happy es el nuevo vídeo de la agrupación Circa Waves, quienes el 13 de marzo estarán compartiendo Sad, la segunda parte de su disco Sad Happy. La banda integrada por Kieran Shudall, Sam Rourke, Colin Jones y Joe Falconer, dejaron caer la primera parte del álbum, titulada Happy, el 10 de enero.

7. Banoffee, Contagious

Contagious es el nuevo tema de la cantante y productora Banoffee, quien junto a Lewis Mitchell y Callum Mitchell dirigió un vídeo sensacional que explora los conceptos de atracción vertiginosa. Cabe destacar que la australiana lanzará su propio álbum debut, Look At Us Now Dad, la próxima semana y este cuenta con una impresionante variedad de colaboradores, incluidos SOPHIE, Cupcakke y Empress Of. De este proyecto ya hemos escuchado los tracks Tennis Fan y Count On You.

