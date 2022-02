7 lanzamientos recientes que debes escuchar: Kali Uchis + Omar Apollo + Caroline Polachek + Father John Misty y más

Llegamos a la mitad de la semana con más nueva música: en esta oportunidad nos traemos un remix de Sad Girlz Luv Money con Amaarae, Kali Uchis y Moliy; un nuevo single de Omar Apollo y el track Billions de Caroline Polachek. Además, veremos otro vídeo extraído de la próxima producción musical de Father John Misty, mxmtoon revela Mona Lisa, y los chicos de IDLES dejan caer el vídeo de CRAWL!. ¡Comencemos!

1. Amaarae + Kali Uchis + Moliy, SAD GIRLZ LUV MONEY (Remix)

El pasado mes de septiembre, la cantante y compositora ghanesa-estadounidense Amaarae compartió una remezcla de su encantador single SAD GIRLZ LUV MONEY en la que se incorporaba Kali Uchis para una nueva estrofa. Hoy comparte un vídeo futurista dirigido por Remi Laudat para la remezcla que cuenta con un cameo ciberespacial de Moliy y hombres lanzados a una piscina desde un rascacielos.

2. Omar Apollo + Daniel Caesar, Invincible

Omar Apollo surgió en 2017 como un cantautor de culto que hacía un pop sin género, y el 2020 vio el lanzamiento de su “proyecto debut” Apolonio. Ahora, el 8 de abril de este año compartirá IVORY, que se anuncia como su álbum debut. Hoy comparte Invincible, una colaboración con el compositor de R&B de Toronto Daniel Caesar, y que llega con un vídeo dirigido por STILLZ, a quien entrevistamos no hace mucho.

3. Caroline Polachek, Billions

Caroline Polachek se ha convertido en los últimos año en una de esas artistas campeonas del pop progresivo, un título que conserva con su último single, Billions, su continuación de Bunny Is A Rider del año pasado. Los coproductores Danny L. Harle y Polachek crean una especie de simetría a partir de sus elementos, canalizando el new age con un pop brillante, en un vídeo codirigido por Polachek y su habitual colaborador visual Matt Copson.

4. Father John Misty, Q4

El mes pasado, Father John Misty anunció detalles de un nuevo álbum de estudio y compartió Funny Girl. Hoy nos llega el segundo single de Chloë and the Next 20th Century: Q4 es una balada típicamente irónica y viene acompañada de un vídeo dirigido por Grant James repleto de guiños al cine de época, actuando como una escena de créditos llena de tomas de bailarines de ballet y mecanógrafos. Chloë and the Next 20th Century saldrá a la venta el 8 de abril y es la continuación de su álbum de 2018, God’s Favorite Customer.

5. mxmtoon, mona lisa

mxmtoon dejó caer esta semana mona lisa, un nuevo single de su segundo álbum que saldrá a finales de este año. El single fue lanzado en las plataformas de streaming junto con el arte que representa a la cantante como la icónica pintura de Leonardo da Vinci. La canción, basada en el ukelele, invita al oyente a soñar despierto, marcando las referencias a varios artistas famosos, como William Shakespeare y Frida Kahlo.

6. IDLES, CRAWL!

En noviembre del año pasado, los británicos de IDLES dejaron caer su cuarto álbum, y hoy comparten uno de los himnos más destacados del disco con un excelente video: se trata de CRAWL!, dirigido por LOOSE y Edie Lawrence. El clip muestra una versión de plastilina del líder Joe Talbot conduciendo una motocicleta mientras canta la letra del tema y se va descomponiendo. “Este es el punto de inflexión, después de que estrellas”, dijo Talbot sobre el tema. “Es un buen himno para hablar con la gente que no está en el otro lado o que no está sobria. No eres la mejor versión de ti y tienes que hacerte responsable de tus adicciones y de a quién estás defraudando. Pero eso no significa que seas una mala persona”.

7. Machine Gun Kelly + Willow, Emo Girl

Machine Gun Kelly y Willow se traen hoy el vídeo oficial de su último single, Emo Girl, que forma parte del próximo álbum de MGK, Mainstream Sellout. El clip cuenta con el productor de la canción, Travis Barker, como un profesor que lleva a los alumnos a una excursión, y todo tiene lugar en un universo en el que Emo Girl es digno de un museo de arte, y la exposición resultante (con MGK y Willow interpretando la canción rodeados de chicas emo) tiene un impacto duradero en los niños de la escuela primaria. El sexto álbum de estudio de Kelly, Mainstream Sellout, saldrá a la venta el 25 de marzo.

