7 lanzamientos recientes que debes escuchar: Hayley Williams + Lauv + Jessy Lanza y más

La colección de lanzamientos musicales del día cuenta con la presencia del nuevo lyric video de Hayley Williams, Lauv explicándonos su visión de la soledad con Modern Loneliness, el regreso de Jessy Lanza luego de cuatro años sin publicar música nueva, Glass Animals demostrando que las relaciones tóxicas no le hacen bien a nadie, The Avalanches y su código en clave morse para dar a conocer su nuevo sencillo y más. ¡Comencemos!

1. Hayley Williams, Leave It Alone

Hace algunas semanas Hayley Williams lanzó Leave It Alone como el primer sencillo de su más reciente EP Petals For Armor I, el cual fue publicado este 6 de febrero. Ahora Hayley publicó el lyric video oficial de sencillo compuesto por grabaciones personales de ella junto a su equipo, amigos y familiares en una mirada íntima a su vida durante los últimos meses, previo a su regreso a la escena musical.

2. Lauv, Modern Loneliness

Lauv es uno de los artistas alternativos que ha logrado trascender al mainstream gracias a temas como I Like Me Better, pero finalmente podremos escuchar su disco debut ~how i’m feeling~ en marzo, del cual se desprende este primer sencillo Modern Loneliness, en el que describe cómo de alguna forma como se percibe la soledad actualmente y cómo actuamos ante ella.

3. Jessy Lanza, Lick in Heaven

Luego de cuatro años sin publicar música nueva, Jessy Lanza regresa a la escena musical con Lick in Heaven, un tema en el que la cantante expresa un sentimiento de enfado hacia la gente y sobre el no saber qué hacer al respecto. Lo llamativo es que la melodía y la producción no van en la sintonía con lo que expresa la letra; sin embargo, resulta una yuxtaposición fascinante esta propuesta.

4. Glass Animals, Your Love (Déjà Vu)

El cuarteto británico estrenó este nueva tema en el que exploran aquellos sentimientos que nos dejan relaciones dañinas como la tristeza, el desasosiego, y hasta el rencor. No necesariamente tiene que tratarse de una relación sentimental, puede ser con un familiar o con un [email protected], que al final sabemos que nos dejará el corazón roto, lo que conocemos hoy en día como una relación tóxica.

5. Sparks, Self-Effacing

A Steady Drip, Drip, Drip es el nombre del disco en el que vendrá incluído este sencillo de la agrupación conformada por Ron y Russell Mael, el cual saldrá a la venta este próximo 15 de mayo. En Self-Effacing, Sparks nos habla sobre esa personalidad retraída que tienen las personas que les gusta pasar desapercibidos por la vida y que disfrutan del anonimato en general.

6. Ms Nina, La Caprichosa

Ms Nina nos vuelve a dar más de su neoperreo contagioso y poderoso con su nuevo tema La Caprichosa, una canción en la que la propia Nina se reconoce como una chica determinada y decidida a conseguir aquello que quiere y anhela, dispuesta a sobreponerse a los obstáculos que pudiera conseguir en el camino. Bien dicen que cuando la vida no te da lo que deseas, debes ir por ello.

7. The Avalanches, We Will Always Love You

El dúo australiano de música electrónica hizo el anuncio de esta canción en una manera muy original, a través de clave morse en la cima de la torre de Capitol Records en Los Ángeles. A través de su cuenta en Instagram, el dúo comentó que su nueva tema trasciende más allá de la naturaleza de la propia música, en el que además cuentan con lo samples de temas como I’ll Take You Anywhere That You Come de Smokey Robinson & The Miracles y Hammond Song de The Roches.

