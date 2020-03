7 lanzamientos recientes que debes escuchar: Hayley Williams + HANA + Purity Ring y más

Si están tan agotados de tantas noticias del coronavirus como nosotros, tómense una pausa con nuestro post diario de nueva música: hoy les traemos nuevos temas de Hayley Williams y de HANA y un par de sencillos de Purity Ring. Además, Finneas nos invita a enamorarnos por una noche, dvsn adelantan su tercer álbum con Bewteen Us, y Sevdaliza calienta el ambiente con Lamp Lady. Así que preparen los audífonos y… ¡comencemos!

1. Hayley Williams, Roses/Lotus/Violet/Iris

Hayley Williams deja caer algunos versos sobre la confianza en sí misma en su nuevo y poderoso single, Roses/Lotus/Violet/Iris. Con algunas fantasmales voces de apoyo de Boygenius, Williams desea que las mujeres de todo el mundo se den cuenta de su valor, pues son más que un “bocadillo” que un tipo puede coger y mordisquear cuando quiera. La canción forma parte del próximo álbum debut en solitario de Williams, Petals for Armor, que llega el 8 de mayo.

2. HANA, Anxious Alien

La artista de pop electrónico Hana se trae hoy un nuevo video musical titulado Anxious Alien, que aparece en su álbum del año pasado, Hanadriel. Este último video musical está dirigido por Logan Fields, quien hizo un ecléctico surtido de imágenes, que comienza con la cantante en una jaula futurista, con una variedad de luces que iluminan el set del video. El tema muestra la confianza lírica de Hana, respaldada por un ritmo y unas guitarras eléctricas que se alejan ligeramente de su sonido orientado al sintetizador.

3. Purity Ring, pink lighning + peacefall

A principios del mes que viene, Megan James y Corrin Roddick lanzarán su tercer álbum como Purity Ring. Se llama WOMB, y es descrito por la banda como “una búsqueda de comodidad y la búsqueda de un lugar de descanso en un mundo donde tanto está fuera de nuestro control”. Es apropiado, entonces, que el disco llegue durante esta primavera de cuarentena: hoy escuchamos los dos primeros singles: peacefall y pink lightning.

4. The Avalanches, Running Red Lights

El grupo electrónico australiano The Avalanches están de vuelta con la nueva canción Running Red Lights. El tema cuenta con voces invitadas de Rivers Cuomo de Weezer, y el rapero punk Pink Siifu. En el vídeo musical de acompañamiento, dirigido por Greg Brunkalla, el bailarín contemporáneo Erik Cavanaugh se pone tacones altos y pasea por las calles de Los Ángeles. En el proceso conoce a psíquicos, policías y más.

5. Sevdaliza, Lamp Lady

Ya han pasado tres años desde que Sevdaliza lanzó ISON, el álbum debut que presentó una mezcla inigualable de trip-hop y R&B alternativo. La cantante, compositora y productora iraní-holandesa lanzó luego The Calling EP, que incluía siete temas que llevaban su estilo magnético. Ahora, se trae una nueva canción titulada Lamp Lady que combina avant-pop, electrónica y trip hop. Escúchala arriba.

6. Finneas, Let’s Fall in Love for the Night

Finneas toca el ukelele y baila en un tejado de la ciudad de Los Ángeles en su nuevo video Let’s Fall in Love for the Night. La canción forma parte de su EP debut, Blood Harmony, que salió el año pasado. Sam Bennett dirigió el vídeo de una sola toma, en el que Finneas pasa de tocar el ukelele a mirar el horizonte de la metrópolis, y a medida que la canción va tomando forma, se le une un grupo de bailarines que realizan una coreografía con él mientras continúa cantando la canción.

7- dvsn, Betweeen Us

El dúo de Toronto, dvsn, se traen hoy la fecha de lanzamiento de su tercer álbum: A Muse in Her Feelings, que sale oficialmente el 17 de abril a través de la disquera de Drake, OVO Sound. Para celebrar el anuncio, estrenaron el sencillo Between Us, que cuenta con la collab de Snoh Aalegra. Dale un vistazo al clip arriba.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?