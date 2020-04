7 lanzamientos recientes que debes escuchar: Harry Styles + The Weeknd + Allie X y más

Nuestra lista diaria de música nueva llega hoy con Harry Styles, un remix de the Weeknd y un lyric video de Allie X. Además, Angel Olsen nos regala un nuevo track; Gianluca se trae tres clips en vivo, y la nueva superbanda de Paul Banks de Interpol, Muzz, nos regalan un cinematográfico video para el single Red Western Sky. ¡Comencemos!

1. Harry Styles, Electric Ballroom

Harry Styles publicó hoy un nuevo video en su página oficial de YouTube: el joven cantante, que recientemente pospuso su próxima gira, se trajo algunas imágenes de su performance en el Electric Ballroom de Londres el pasado mes de diciembre, y en donde estuvo promocionando su LP Fine Line. Durante su aparición, Harry interpretó una variedad de diferentes canciones del álbum, incluyendo Adore You y Watermelon Sugar, así que esperamos que este teaser se traiga tal vez el resto del show en los próximos días.

2. The Weeknd, Blinding Lights (Major Lazer Remix)

Después de dar indicios de una remezcla del single Blinding Lights de The Weeknd a principios de mes, Diplo y su supergrupo Major Lazer, que se mueven como nadie en la pista de baile, se traen hoy el remix oficial del tema perteneciente al disco After Hours. Como era de esperar, el tema reelaborado está lleno de la infusión de Major Lazer de dancehall y reggaetón, dándole un renovado sabor a la pista.

3. Allie X, Sarah Come Home

Ya han pasado algunos meses desde que la canadiense Allie X nos trajo su excelente disco Cape God, pero aunque debió suspender su tour debido a la pandemia, la música no para: parece que su próximo single será la hermosa pista Sarah Come Home, de la que hoy estrena un igualmente evocativo lyric video. Disfrútalo arriba.

4. Gianluca, Serenata + Tú + Hábitat

El pasado 7 de marzo, el artista chileno Gianluca hizo el lanzamiento de su álbum debut en vivo en el Teatro Teletón de Santiago, y quienes estuvieron presentes, hoy pueden revivir tres de los mejores momentos pues gracias a Red Bull, el cantante comparte las canciones Serenata, Tú, y Hábitat interpretadas en el show, y en donde vemos el talento de este artista urbano latinoamericano.

5. Angel Olsen, Velvet

La talentosísima cantautora norteamericana Angel Olsen es una de las artistas que han estado haciendo shows en vivo a través de internet, solo que en su caso, su concierto Still At Home”: An Evening of Songs on Piano and Guitar recaudó fondos para el MusiCares COVID-19 Relief Effort, así como para su banda y equipo de gira. En un set que incluía canciones de toda su carrera, así como versiones de More Than This de Roxy Music y Tougher Than the Rest de Bruce Springsteen, estrenó un par de nuevos temas. Hoy te ofrecemos uno que aparentemente se titula Velvet.

6. Muzz, Red Western Sky

Si aún no conoces a Muzz, te los presentamos: son la nueva banda formada por Paul Banks (Interpol), Josh Kaufman (productor y miembro de Bonny Light Horseman), y Matt Barrick (baterista de Jonathan Fire*Eater, The Walkmen, y la banda de gira de Fleet Foxes), que hoy se traen un cinematográfico sencillo llamado Red Western Sky, y además la noticia de que su debut homónimo llegará en los próximos meses a través del sello Matador. Al parecer, el trío se conoce desde la infancia y han estado planificando hacer una superbanda desde hace cinco años, así que por favor, escúchalos arriba.

7. Declan McKenna, The Key To Life On Earth

El londinense Declan McKenna comparte hoy su nuevo single The Key To Life On Earth, un segundo adelanto de su próximo álbum, Zeros. La pista llega con un visual dirigido por Will Hooper, y protagonizado por Alex Lawther de The End Of The F***ing World. De la nueva canción, McKenna dice, que “refleja la mundanidad y la hostilidad. Supongo que está ambientada en los suburbios, como mi ciudad natal. El video ve a dos personas, que son muy similares, en conflicto entre sí, y creo que es la analogía más simple para el propósito de la canción”.

¿qué te pareció?