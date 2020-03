7 lanzamientos recientes que debes escuchar: Harry Styles + Hayley Williams + Perfume Genius y más

Comenzamos la semana con nueva música para tus playlists: Harry Styles nos trae su primer Tiny Desk Concert para NPR; Hayley Williams nos ofrece una versión acústica de Leave It Alone, y Perfume Genius nos muestra cómo suena el deseo no correspondido en el video On The Floor. Además, Lil Baby estrena el video de Grace; Shura se une a Ivy Sole para el intoxicante track de R&B elevator girl, y Waxahatchee nos canta sobre el amor en Can’t Do Much. ¡Comencemos!

1. Harry Styles, Tiny Desk Concert

Si necesitas comenzar la semana con un poco de pop, Harry Styles es el último performer en entrar en las oficinas de la radio NPR para grabar un concierto de Tiny Desk, grabado antes de que la pandemia del coronavirus causara la cancelación y el cierre de todo. Styles tocó cuatro canciones en total, todas seleccionadas de su álbum Fine Line de 2019. Pueden verlo interpretar Cherry, Watermelon Sugar, To Be So Lonely y Adore You en el reproductor de arriba.

2 Hayley Williams, Leave It Alone

El fin de semana, Hayley Williams compartió el primer video de una nueva serie web llamada Sunday Sessions, en donde hará una serie de interpretaciones acústicas grabadas en la sala de su casa con Joey Howard. Por los momentos, ya tiene grabados tres episodios, y ayer compartió el primero, en donde la vemos interpretando junto a Joey el track Leave It Alone, perteneciente a su EP Petals For Armor I. Disfrútalo arriba.

3. Perfume Genius, On The Floor

Perfume Genius se trae otro adelanto de su próximo álbum Set My Heart On Fire Immediately, a lanzarse el día 15 de mayo: esta vez se trata del sencillo On The Floor, que llega con su video correspondiente, y que de acuerdo al artista, trata de cómo “un enamoramiento puede vivir por sí mismo, separado de ti y de la persona por la que suspiras. La fantasía se siente como su propio mundo, la obsesión puede convertir a la persona que anhelas en un monumento que tiene cada vez menos que ver con ellos y más con la idea del amor en sí mismo y lo que puede hacer: calmar o tranquilizar o encender el fuego. Quería mostrar esa parte enloquecedora y solitaria del deseo”.

4. Shura + Ivy Sole, elevator girl

Tras el lanzamiento el año pasado de su segundo álbum, Forevher, Shura revela su primera nueva pieza musical desde entonces: se trata de elevator girl, un single en colaboración con la rapera de Filadelfia Ivy Sole, junto a quien se trae un pequeño caramelo de R&B. Según Shura, la canción está inspirada en parte por una anécdota en la que tuvo que “tomar un ascensor para ir a mi habitación de hotel en el piso 22 con una primera cita a la que acababa de conocer en el vestíbulo”, explica. “Se trata de la euforia de la primera cita, el hecho de que puede hacerte sentir un poco drogado, pero sin drogas”.

5. Waxahatchee, Can’t Do Much

Katie Crutchfield, aka Waxahatchee, se pone realista sobre el amor en su nueva canción Can’t Do Much, el tercer sencillo de su próximo álbum Saint Cloud, a publicarse el 27 de marzo. El clip, que tiene una estética retro y granulada para parecerse a una película antigua, abre con Crutchfield en una llamativa chaqueta roja, interpretando el tema con su banda. Las rosas adornan el micrófono de Crutchfield al estilo de Linda Ronstadt, que influyó mucho en el álbum: “Me he vuelto tan obsesiva con gente como Lucinda Williams, Linda Ronstadt y Emmylou Harris”, dijo recientemente la artista.

6. Lil Baby, Grace

Lil Baby dejó caer el fin de semana los visuales de su tema Grace, en donde también participa el prometedor rapero de Detroit, 42 Dugg. La pista es una de las más destacadas del segundo álbum de Baby, My Turn, y en el clip vemos tomas bastante cinematográficas que reflejan temas como el encarcelamiento y la religión en la comunidad afroamericana. El video comienza con 42 Dugg tras las rejas, antes de ser liberado y dirigirse a la iglesia, donde Lil Baby toma el púlpito para interpretar su rap como un sermón. Dale un vistazo al video dirigido por J arriba.

7. MOTHERMARY, CATCH FIRE

Las gemelas idénticas Larena y Elyse Winn, también conocidas como MOTHERMARY, son las últimas artistas en unirse a la disquera Italians Do It Better, hogar de artistas como Chromatics. Las dos chicas, que crecieron en una gran familia mormona en Montana eligieron su apodo para hacer frente a la hipocresía de la religión. Ahora radicadas en NYC, se traen su tema debut llamado Catch Fire, y es un banger synth-pop con referencias bíblicas que llega además con un videodirigido por ambas, en el que interpretan a las gurús lujuriosas de un culto.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?