7 lanzamientos recientes que debes escuchar: Gus Dapperton + Kacey Musgraves + Sampa The Great y más

El recorrido musical diario se viene con Gus Dapperton, quien estrenó First Aid, el primer adelanto de su próximo disco; con una nueva versión de Oh What A World de Kacey Musgraves para celebrar el Día de la Tierra, y con un corto documental lleno de música de Sampa The Great. Además, Hayley Williams adelanta cinco tracks más de su disco debut en el EP Petals For Armor II; Beabadoobee nos regala cuatro temas en vivo grabados durante la cuarentena, y The Naked and Famous versionan Blinding Lights de The Weeknd en un cover increíble. ¡Comencemos!

1. Gus Dapperton, First Aid

Tras el lanzamiento de su álbum debut en 2018, Gus Dapperton presenta su primera pieza musical desde entonces con First Aid, en donde aborda el dolor interno que uno puede sentir cuando está solo, y es el primer vistazo al nuevo álbum del artista neoyorquino. Sobre la producción, Gus reveló que “se trata de la auto-reflexión, más o menos. Es un poco más emotivo. Siempre he sido muy independiente pero siento que ha habido muchas fuerzas que han tratado de hacerme sentir menos independiente, y me estaba estresando un poco”. Escucha su nuevo single arriba.

2. Kacey Musgraves, Oh What A World (remix)

Para celebrar el 50 aniversario del Día de la Tierra, Kacey Musgraves lanzó una nueva versión de su canción de Oh What A World, perteneciente a su disco Golden Hour. La nueva versión añade algunos bongos de los años 70 y capas de guitarra acústica. Musgraves dedicó la canción a los trabajadores de primera línea en la pandemia del coronavirus. “Hay mucho por lo que sentirse abatido en este Día de la Tierra”, dijo la cantante en un comunicado. “Todos y todo se sienten desequilibrados. La gente está sufriendo y el futuro es incierto. Ante una pandemia que ha puesto a las ciudades de rodillas, una canción puede sentirse pequeña. Este es un momento global de reconocimiento y respeto por el poder de la naturaleza”.

3. Sampa The Great, The Return

Sampa The Great compartió hoy un nuevo cortometraje centrado en su álbum debut, The Return, estrenado el año pasado. Mientras se construía el disco, un equipo de filmación siguió a Sampa, y este material se convirtió en un proyecto en sí mismo. Ahora, la producción completo está disponible en su totalidad en Internet, con Sampa explicando: “Sabía que cuando se estaba haciendo el álbum era un momento muy importante para mí musicalmente y personalmente. Mi álbum debut fue, en cierto modo, una liberación del control de la dirección de sonido. Volviendo a las raíces inspiraciones más fuertes que nunca con una definición clara y concisa de todo lo que soy como artista y como persona”. Disfrútalo arriba.

4. Hayley Williams, Petals For Armor II

Hayley Williams lanzará su álbum debut en solitario, Petals for Armor, el 8 de mayo. Habiendo revelado previamente el primer tercio del esfuerzo en el EP Petals for Armor I de febrero, la cantante de Paramore se trae hoy el segundo tercio de la producción bajo el nombre de Petals for Armor II, en el que destacan temas como Over Yet junto a My Friend, Why Ever, y Roses/Lotus/Violet/Iris (con Julien Baker, Lucy Dacus y Phoebe Bridgers), todas ellas editadas previamente como singles. Pero no se preocupen, que Williams dice que todavía hay más material nuevo que ofrecer en algunas semanas. “PFA ll es el interludio perfecto entre donde empezó Petals y hacia donde va”, dijo en un comunicado de prensa. “La parte III no está muy lejos”.

5. Beabadoobee, Space Cadet Sessions

La cantante y compositora londinense de bedroom pop, Beabadoobee, decidió unirse esta semana a la tendencia de compartir sesiones en vivo durante la cuarentena, y es por eso que hoy se trae las Space Cadet Sessions, en donde interpreta temas como She Plays Bass, Are You Sure, I Wish I Was Stephen Malkmus, y Sun More Often, incluidas en su EP debut Space Cadet, lanzado el año pasado, y que grabó en un espacio seguro con su banda para YouTube con algunos visuales bastante trippy y psicodélicos.

6. The Naked and Famous, Blinding Lights (The Weeknd cover) + Bury Us

El dúo electro-pop neozelandés The Naked and Famous lanzan su primer nuevo álbum en cuatro años, Recover, el próximo 8 de mayo, del cual compartieron ya sencillos como Come As You Are, pero hoy se traen un cover increíble del tema Blinding Lights de The Weeknd, grabado para la serie Like A Version de la radio australiana Triple J, que también acompañaron con una interpretación en vivo de su más reciente sencillo, titulado Bury Us. Disfruta de su performance en los clips de arriba.

7. Bright Eyes, Forced Convalescence

La banda Bright Eyes lanzó el día de hoy la segunda canción de su próximo noveno álbum de estudio: Forced Convalescence presenta una deliciosa línea de bajo con tendencia al funk, que según un comunicado de prensa, es cortesía de Flea de los Red Hot Chili Peppers. Conor Oberst, Mike Mogis y Nate Walcott anunciaron el regreso de Bright Eyes hace dos meses junto con una nueva canción, Persona Non Grata. El álbum, el primero bajo el apodo de Bright Eyes desde The People’s Key de 2011 y el debut del grupo en Dead Oceans, no tiene nombre ni fecha oficial de lanzamiento todavía.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?