7 lanzamientos recientes que debes escuchar: Grimes + Princesa Alba + Orville Peck y más

Iniciamos nuestra selección musical del día con Grimes, quien estrenó You’ll Miss Me When I’m Not Around; un innovador vídeo que insta a sus seguidores a hacer su propia versión de este. También les traemos lo más reciente de Princesa Alba, quien junto al español Alizzz estrenó Me Equivoqué, y les mostramos lo último de nuestro cantante enmascarado favorito Orville Peck, quien compartió un vídeo floral titulado Summertime. ¡Comencemos!

1. Grimes, You’ll Miss Me When I’m Not Around

Grimes estrenó un vídeo de su tema You’ll Miss Me When I’m Not Around — canción que forma parte de su disco Miss Anthropocene — en el que luce su embarazo y juega con una espada. Sin embargo, lo innovador de este clip de Claire Boucher (el verdadero nombre de la artista) es que está grabado en un estudio cubierto con una cortina verde, para que sus seguidores puedan hacer su propia versión del vídeo.

2. Princesa Alba + Alizzz, Me Equivoqué

Me Equivoqué es el nuevo tema de la artista chilena Princesa Alba, quien contó con la colaboración del español Alizzz para traernos un vídeo dirigido por Loretta Castelletto en donde vemos a la cantante formar parte de un colorido festival de verano con temas florales mientras adopta el papel de Cupido y le canta al desamor.

3. Orville Peck, Summertime

El cantante enmascarado canadiense Orville Peck estrenó un clásico tema country en un vídeo que fue dirigido por Drew Kirsch y Taylor Fauntleroy, el cual está adornado por un hermoso escenario de verano y elementos florales. La música está cargada por sonidos de banjo y muestra un fuerte sentimiento melancólico.

4. The Magnetic Fields, Kraftwerk in a Blackout

Kraftwerk In A Blackout es el nuevo tema de la banda The Magnetic Fields. El clip fue dirigido por Robert Edridge-Waks y tiene menos de dos minutos de duración. En ese tiempo, las poderosas voces del coro y el vocalista acompañan unos visuales llenos de magia negra, y voodoo que son sumamente aterradores. La música del clip también cuenta con unos riffs de guitarra acústica que le dan algo de nostalgia.

5. Purity Ring, i like the devil

La banda canadiense de synth pop Purity Ring se adelantó al estreno de su próximo disco WOMB, el cual estará disponible a partir del jueves 3 de abril, al estrenar el nuevo tema i like the devil, una canción melódica y nostálgica que ofrece elementos de géneros como el dream pop y el drag.

6. Biig Piig, Switch

La cantante irlandesa Biig Piig, cuyo verdadero nombre es Jessica Smyth, estrenó el nuevo tema titulado Switch, una canción en donde muestra el verdadero poder de su voz, la cual es acompañada por instrumentos electrónicos con sintetizadores y elementos pop y urbanos. De acuerdo con la cantante, el track se trata de “la tensión, la impotencia y la presión que el mundo vive en este momento”. También agregó que “El ritmo y las letras para mí representan el ritmo acelerado de cómo el mundo se está desmoronando y el tono ansioso de todo”.

7. Hailee Steinfeld, I Love You’s

La actriz y cantante estadounidense Hailee Steinfeld estrenó el vídeo de su tema I Love You’s, que fue dirigido por la misma Steinfeld junto a Sarah McColgan. La canción es una versión diferente (y muy personal del lado de Steinfelf) del track No More I Love You’s de Annie Lennox.

