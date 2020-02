7 lanzamientos recientes que debes escuchar: Grimes + Moses Sumney + CocoRosie y más

En la selección musical del día de hoy escucharemos un nuevo sencillo del álbum Miss Anthropocene de Grimes; Moses Sumney hace una increíble interpretación en vivo de su tema Cut Me, y el dúo CocoRosie se van a la pista de patinaje en el video Restless. Además, Fake Laugh estrena el single Near You; Lucy Dacus interpreta algunos temas en vivo para su sesión de la estación de radio KEXP, y Sudan Archives se trae el increíble video de su pista Limitless. ¡Comencemos!

1. Grimes, Delete Forever

Grimes lanzó el día de hoy Delete Forever, el último single de su próximo álbum Miss Anthropocene, a publicarse el próximo el 21 de febrero. “Es una canción bastante triste”, le dijo a Zane Lowe en una entrevista el día de hoy. “Soy muy mala para hablar de esta canción. Supongo que trata sobre la epidemia de opioides… He tenido bastantes amigos que fallecieron, en particular, un amigo cuando tenía 18 años falleció por complicaciones relacionadas con la adicción a los opiáceos. Los artistas siguen muriendo y esas cosas, así que escribí esta canción la noche que Lil Peep murió”. Escúchala arriba.

2. Moses Sumney, Cut Me

Moses Sumney hizo la noche de ayer su debut televisivo interpretando su tema Cut Me en The Late Show With Stephen Colbert. La pista original cuenta con una exquisita producción, una sección de metales increíbles, y, por supuesto, la poderosa y emotiva voz de Sumney. Respaldado por una banda de 10 músicos, Sumney interpretó el tema en el programa para apoyar su más reciente álbum, Grae.

3. CocoRosie, Restless

El dúo independiente pop CocoRosie se van para la pista de patinaje en el nuevo vídeo del último tema de la banda, Restless. La canción es extraída de Put the Shine On, el primer álbum de la banda en cinco años, y encuentra a Sierra y Bianca Casady recordando su refugio de la infancia. Put the Shine On se estrena el día 13 de marzo.

4. Sudan Archives, Limitless

La cantante, compositora, productora y violinista Sudan Archives regresa con el nuevo y reflexivo video musical para el sencillo Limitless de su aclamado LP Athena. La artista contrató a la directora canadiense Femke Huurdeman para que la ayudara con la visión única del clip, rodado durante tres días en Barcelona, España. “Se trata de elementos opuestos y de cómo, como persona, puedes sentirte desgarrado entre múltiples sentimientos”, dijo la directora Huurdeman sobre el clip. “No se trata de elegir uno sobre el otro, sino de reconocer que todos tenemos diferentes capas, y una vez que lo sabes, puedes aceptar esas complejidades”.

5. Moaning, Fall In Love

La agrupación shoegaze y post-punk de Los Ángeles, Moaning, lanzarán un nuevo álbum, Uneasy Laughter, el 20 de marzo a través de Sub Pop. Hoy comparten otra canción de la producción, llamada Fall In Love, a través de un vídeo animado dirigido por el vocalista y guitarrista de la banda, Sean Solomon. Uneasy Laughter es la continuación del álbum homónimo debut del trío, lanzado en 2018 también a través de Sub Pop.

6. Lucy Dacus, Live on KEXP

La invitada más reciente para las sesiones en vivo de la reconocida estación de radio KEXP de Seattle fue Lucy Dacus, quien estuvo de paso por los estudios hace poso para interpretar algunos de los temas de su discografía, tales como My Mother & I, Yours & Mine, Timefighter y Night Shift, que recibieron versiones acústicas e íntimas de parte de la cantautora. Dale un vistazo al performance completo arriba.

7. Fake Laugh, Near You

Con su nuevo álbum Dining Alone, a punto de aterrizar el próximo 13 de marzo, el británico Kamran Khan, mejor conocido como Fake Laugh, nos ofrece hoy un tercer adelanto de lo que podemos esperar con el encantador e infeccioso tema Near You. “Esta es una canción bastante antigua, que empecé a escribir hace unos años cuando tuve un enamoramiento vertiginoso con alguien que no conocía desde hacía mucho tiempo”, explica Kamran. “Se trata de la sensación de no saber qué hacer contigo mismo en compañía de esa persona, y en la búsqueda de su afecto, actuando como un absoluto tonto”.

