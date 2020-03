7 lanzamientos recientes que debes escuchar: Frank Ocean + The Weeknd + Billie Eilish y más

En nuestra selección de lanzamientos musicales del día tenemos los nuevos temas de Frank Ocean que solo han sido escuchados por un selecto grupo de fanáticos, The Weeknd incluye nuevos temas en la versión deluxe de After Hours, Billie Eilish ofrece una presentación acústica de bad guy, field medic con su más reciente sencillo y más. ¡Comencemos!

1. Frank Ocean, Dear April + Cayendo

En octubre, Frank Ocean presentó un par de nuevas canciones en Nueva York, Dear April y Cayendo, ambas recibieron remezclas de Justice y Sango, respectivamente, y fueron puestas a disposición para que sus fanáticos adquirieran copias físicas de los temas. Ahora, meses después, esas copias físicas han sido finalmente enviadas a los fans.

2. The Weeknd, Nothing Compares + Missed You + Final Lullaby

The Weeknd sigue celebrando con sus fanáticos el éxito que ha obtenido con su más reciente disco After Hours, el álbum debutó en el número uno del Billboard 200 en Estados Unidos mientras que Blinding Lights llegó al número uno del Billboard Hot 100. Por ello, Abel le regaló a sus fanáticos tres nuevos temas que están disponible en la edición deluxe del disco: Nothing Compares, Missed You y Final Lullaby.

3. Billie Eilish, bad guy

El iHeart Living Room Concert for America es el evento más reciente que reunió a diversos artistas desde la comodidad de sus casas en la cuarentena, para que deleitaran a sus fanáticos con algunos de sus temas favoritos. Billie Eilish dijo presente en este evento para interpretar junto a su hermano Finneas, una versión acústica de su mega hit, bad guy.

4. Princess Nokia, Gross

Princess Nokia sabe cómo impactar a todo el mundo con los visuales en sus piezas, por ello para su más reciente video Gross, adoptó múltiples personalidades y alter egos para mostrarlas en un desfile, con todo el glamour como si se tratara de un desfile de alta costura. El video fue dirigido por Gianluigi Carella en el que vemos a Nokia como el objetivo en una rueda de la muerte, como una de esas personalidades.

5. Tierra Whack, Stuck

Tierra Whack compartió con sus seguidores a través de Twitter su más reciente tema, Stuck, una canción que habla precisamente del aislamiento y que usa los instrumentales de uno de los clásicos del rock de los 90, Ironic de Alanis Morissette. De acuerdo con Tierra, la canción es dedicada a todo aquel que se encuentre en cuarentena durante la pandemia del coronavirus (básicamente el 70% del planeta).

6. Pop Smoke, Shake The Room feat. Quavo

Este domingo fue estrenado el primer video póstumo del rapero Pop Smoke, quien murió de forma tráfico el pasado 19 de febrero en medio de un tiroteo durante una invasión a una casa en Los Ángeles. Shake The Room es dirigido por Virgil Abloh en el que Smoke aparece junto a Quavo conduciendo por las calles de París durante una fashion week a la que asistieron.

7. Field Medic, i will not mourn who i was that has gone away

Al ritmo de las guitarras y una vibra acústica, field medic nuevamente sorprende a sus fanáticos con un lanzamiento, i will not mourn who i was that has gone away. En este tema, el música reflexiona sobre las vivencias que han formado parte de su vida y que lo han hecho crecer de alguna forma.

