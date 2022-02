7 lanzamientos recientes que debes escuchar: Florence + The Machine + Rosalía + Hercules & Love Affair + Helado Negro y más

La selección musical de hoy jueves llega con el regreso de Florence + The Machine, otro adelanto del disco MOTOMAMI de Rosalía y un banger de manos de Hercules & Love Affair, quienes preparan su próximo disco. Además, Helado Negro estrena el vídeo de Hometown Dream, Troye Sivan y Gordi se unen en un nuevo tema, y Hannah Diamond comparte Staring At The Ceiling. ¡Comencemos!

1. Florence + The Machine, King

Florence + the Machine (también conocida como Florence Welch y su banda) compartió un vídeo para su nueva canción, King, que fue dirigido por Autumn de Wilde. “Como artista, nunca he pensado mucho en mi género”, afirma Welch en un comunicado de prensa. “Simplemente me puse a ello. Era tan buena como los hombres y simplemente salía y los igualaba siempre. Pero ahora, al pensar en ser una mujer a mis 30 años y en el futuro, siento de repente este desgarro de mi identidad y mis deseos. Que ser una artista, pero también querer una familia puede no ser tan sencillo para mí como para mis homólogos masculinos. Me había modelado casi exclusivamente en los intérpretes masculinos, y por primera vez sentí que se derrumbaba un muro entre mis ídolos y yo al tener que tomar decisiones que ellos no tomaban”.

2. Rosalía, Chicken Teriyaki

Rosalía sigue calentado los motores de MOTOMAMI con el lanzamiento el día de hoy de su nueva pista Chicken Teriyaki, hecha para TikTok, y su vídeo lleno de baile. El clip, dirigido por una de las realizadoras más hot del momento, Tanu Muiño, sigue a Rosalía mientras entra en un estudio y convence a sus compañeros de baile para que la acompañen en la coreografía del tema. A ritmo de reggaetón, Rosalía muestra sus movimientos inspirados en el flamenco y el perreo.

3. Hercules & Love Affair, Grace

Hercules & Love Affair, el proyecto de Andy Butler, anunció el lanzamiento de un nuevo álbum, In Amber, que saldrá el 17 de junio a través de Skint/BMG. Con la noticia también compartieron el vídeo para una nueva canción del álbum, Grace, dirigido por Sam Ostyn y que cuenta con la voz de Butler junto a la cantante islandesa Elin Ey. “En la música de baile, el enfoque tiende a ser más en la celebración, la alegría, el deseo, el desamor”, reflexionó Butler en un comunicado acerca de la nueva producción, que cuenta con la colaboración como compositora de ANOHNI. “¿Pero la rabia? ¿Contemplación existencial? No tanto… Ciertas emociones parecen estar fuera de los límites. En cierto modo, In Amber es un disco que no sabía que tenía en mí”.

4. Helado Negro, Hometown Dream

Roberto Carlos Lange, mejor conocido como Helado Negro, se trae hoy el vídeo musical de Hometown Dream, un tema de su octavo álbum de estudio, Far In, de octubre de 2021. Para los nuevos visuales, Lange superpone imágenes de las vacaciones de su familia en 1998 en Ecuador (su primer viaje a la tierra natal de sus padres) sobre su rostro. Es un montaje adecuado para una canción que trata de la reciente mudanza de Lange de su ciudad natal adoptiva, Brooklyn, a Asheville, Carolina del Norte, con su esposa.

5. Troye Sivan + Gordi, Wait

Troye Sivan se une a su compatriota, el cantautor australiano Gordi, para un sencillo llamado Wait, que pertenece a la banda sonora de la nueva película Three Months, que se estrenó ayer 23 de febrero en Paramount+. La película, escrita y dirigida por Jared Frieder, está protagonizada por Sivan en el papel de Caleb, un adolescente del sur de Florida que “encuentra el amor en los lugares más insospechados” mientras espera los resultados de su prueba de detección del VIH durante tres meses.

6. Hannah Diamond, Staring At The Ceiling

Tres años después de la publicación de su álbum debut Reflections, Hannah Diamond vuelve con su nuevo single Staring At The Ceiling, que según explica la misma artista en un comunicado, “marca el inicio de una nueva era de mi música y mi producción creativa”, dice Hannah. “Una era en la que tengo más confianza en mis habilidades pero también en el mensaje de mi trabajo. Han cambiado muchas cosas desde que publiqué Hi, pero cuando me acuesto en mi cama, sigo siendo la misma chica que mira al techo deseando no estar sola en mi habitación”.

7. SONIKKU, Lifestyle

Cerramos la lista de hoy con una buena dosis de dance y hyperpop: se trata del nuevo video de SONIKKU, otro de los colaboradores de PC Music, quien dentro de poco estará estrenando un nuevo EP, llamado MOLG. Como adelanto, hoy comparte el vídeo oficial de su tema Lifestyle, que llega con visuales dirigidos por Chris Tegho y un beat que es todo un banger.

