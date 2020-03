7 lanzamientos recientes que debes escuchar: Dua Lipa + Selena Gomez + Weyes Blood y más

En nuestra selección de lanzamientos musicales del día se encuentran: Dua Lipa con Break My Heart, su nuevo himno para las rupturas; Selena Gomez con el video de su más reciente sencillo; Weyes Blood con una increíble presentación desde su casa, el más reciente sencillo de The Killers, Caution y más. ¡Comencemos!

1. Dua Lipa, Break My Heart + Future Nostalgia

Dua Lipa sigue dandonos himnos de ruptura, ganando nuestra simpatía y amor al saber que ella también se termina enamorando de aquel que le rompe el corazón en Break My Heart. A pesar de que se filtró a principios de esta semana, Dua quiso compartir la primera parte de su nuevo álbum Future Nostalgia (se estrena mañana) con sus fanáticos a través de un livestream en Youtube.

2. Selena Gomez, Dance Again

Aún en medio de las circunstancias, Selena quiso darle un regalo a sus fanáticos con el estreno de su nuevo videoclip Dance Again. En el video la cantante aparece bailando y aseguró que quiere que esta canción sea un recordatorio de que el virus pasará y que debemos permanecer unidos.

3. Weyes Blood, Livestream

En tiempos de cuarentena los conciertos desde casa han sido la alternativa de los artistas para amenizar a sus fanáticos durante estos tiempos inciertos. Weyes Blood ofreció a sus fanáticos una presentación acústica desde la comodidad de su casa, interpretando temas como A Lot’s Gonna Change, Wild Time, Andromeda, Picture Me Better, Something To Believe, Bad Magic.

4. The Killers, Caution

The Killers también se unieron a la onda de presentaciones desde casa, en esta oportunidad para el programa Jimmy Kimmel Live! en donde interpretaron su más reciente sencillo, Caution. La canción está incluída en su próximo disco Imploding the Mirage, el cual saldrá a la venta este próximo 29 de mayo.

5. Skepta, Chip, & Young Adz, Waze

Preparando el terreno para el lanzamiento de su álbum en conjunto, Insomnia, los raperos ofrecieron un adelante con el estreno del video de Waze. El escenario es una oficina del ayuntamiento, el código de vestimenta es de lujo todo negro, y la ocasión es una fiesta en el estacionamiento.

6. Nine Inch Nails, Ghosts V-VI

Trent Reznor sorprendió a los fanáticos de la banda con el estreno en conjunto de la quinta y la sexta parte de la serie Ghosts, serie que tuvo su primer lanzamiento en 2008. En un comunicado, el intérprete comentó que: “Ghosts V: Together es para cuando las cosas parezcan estar bien, mientras que Ghosts VI: Locusts…, ya lo sabrán”. Los discos están disponibles en YouTube y se esperen que estén disponible en los servicios streaming para la medianoche de este viernes.

7. Kesha, Nicolas Cage Song

La cuarentena le ha servido a Kesha para invertir su tiempo en tutoriales del correcto lavado de manos al ritmo de su hit Tik Tok. Recientemente la cantante publicó en su cuenta en Twitter un video con una canción que tiene como protagonista Nicolas Cage. Si bien la canción no tiene nombre oficial, nosotros quisimos llamarla Nicolas Cage Song.

