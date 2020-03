7 lanzamientos recientes que debes escuchar: Christine and The Queens + Run The Jewels + Glass Animals y más

Arrancamos con la selección musical del día de hoy con un cover improvisado por Christine and The Queens de Blinding Lights de The Weeknd; con un poderoso track de Run The Jewels, y un estreno de Glass Animals. Además, Foster The People se traen una reflexión musical sobre los días que vivimos actualmente; Deerhoof estrenan dos sencillos de su próximo LP, y Bright Eyes vuelven después de 9 años con Persona Non Grata. ¡Comencemos!

1. Christine and The Queens, Blinding Lights (The Weeknd cover)

Héloïse Letissier de Christine and The Queens hizo una parada por sus redes sociales para compartir un cover grabado por ella misma del último éxito de The Weeknd, Blinding Lights. Compartido con el hashtag #TogetherAtHome, la versión de Letissier también presenta algunos de sus movimientos de baile característicos. Dale un vistazo arriba al tema.

2. Run The Jewels, Ooh LA LA

El-P y Killer Mike se traen hoy Ooh LA LA, su segunda nueva canción en el espacio de una semana. El sencillo presenta a DJ Premier y Greg Nice de Nice & Smooth, y sigue a The Yankee & The Brave, que el dúo de rap compartió el lunes. Ambas canciones aparecerán en el próximo álbum RTJ4. Hablando de la pista con Zane Lowe, Killer Mike describió la canción como “la fiesta justo antes de que todos se vayan o alguien reciba una paliza”.

3. Glass Animals, Your Love (Déjà Vu)

Glass Animals se enfocaron en imágenes térmicas para su nuevo vídeo Your Love (Déjà Vu), un adelanto de su próximo tercer álbum, que se espera para finales de este año. El cantante Dave Bayley dice lo siguiente de la canción en un comunicado: “Creo que todos nos hemos encontrado en relaciones jodidas que nos hacen sentir tristes e indefensos. No es necesariamente algo romántico; tal vez es con un miembro de la familia o un amigo. Una relación que sabemos que en algún nivel va a seguir rompiendo nuestros corazones. Esta canción es sobre eso… sobre ser adicto al caos”.

4. Foster The People, It’s Ok To Be Human

El vocalista principal de Foster the People, Mark Foster, escribió esta semana un poderoso ensayo acusando a los males del “capitalismo desenfrenado” occidental, que empeora los efectos de la crisis de COVID-19 alrededor del mundo. Publicado en el sitio web de la banda, el ensayo transmite la esperanza de Foster de que los gobiernos puedan trabajar juntos para superar la pandemia, y concluye con una nueva canción titulada It’s Ok to Be Human, que podemos escuchar arriba.

5. Bright Eyes, Persona Non Grata

La banda Bright Eyes compartió hoy su nuevo tema Persona Non Grata, su primer material en nueve años. La canción, que pueden escuchar arriba, llegó con una nota de la banda que habla del extraño período de tiempo durante el cual fue lanzada. “Fue difícil decidir qué canción compartir primero porque todas son bastante diferentes”, dice la nota. “Pero esta parecía tan buena como cualquier otra para empezar. ¡Y tiene gaitas!” El último álbum de Bright Eyes, The People’s Key, llegó en 2011.

6. Deerhoof, Future Teenage Cave Artists + The Loved One

La banda de rock indie Deerhoof confirmó el día de hoy los detalles de un nuevo álbum. Future Teenage Cave Artists sale el próximo 29 de mayo y hoy escucharemos dos nuevas canciones: Future Teenage Cave Artists y The Loved One. El disco es la continuación de Mountain Moves de 2017 y fue producido por la actual formación de la banda, compuesta por Satomi Matsuzaki, Ed Rodríguez, John Dieterich y Greg Saunier. Hablando sobre el tema principal, Deerfoof dijo que “querían expresar lo que se siente al saber que los rebeldes son nuestra única esperanza”.

7. Kehlani, TOXIC

Kehlani se convierte en una camgirl en su nuevo video autodirigido y autoeditado para su nuevo sencillo TOXIC. Por lo que vemos, grabó el clip con la cámara de su laptop, y la cantante no perdió el tiempo en meterse en personaje, probándose diferentes trajes y posando de manera provocativa. TOXIC aparecerá en el próximo álbum de estudio de Kehlani, aún sin fecha, junto con las canciones All Me, Change Your Life y You Know Wassup.

