7 lanzamientos recientes que debes escuchar: Bon Iver + Porches + Wye Oak y más

En la selección musical de hoy, Bon Iver rinde homenaje a su EP Blood Bank; Porches nos adelanta su nuevo disco, y Wye Oak comparten el single Fear of Heights. Además, Higher Power se traen un poco de psicodelia en el video Lost In Static; Nap Eyes estrenan el extraño clip de Mark Zuckerberg, y Poliça nos regalan la balada synthpop Sea Without Blue“. ¡Comencemos!

1. Bon Iver, Blood Bank

Blood Bank de Bon Iver es uno de los EP más importantes de la década de los 2000, y esta semana, el grupo anunció la reedición por la celebración de su 10º aniversario. El próximo 27 de marzo será publicado a través de Jagjaguwar, y la nueva edición incluye cada una de las cuatro canciones originales con nuevas interpretaciones en vivo grabadas durante shows en Estocolmo, Dallas, Londres y París. Hoy, la banda comparte Blood Bank, grabada en el Ericsson Globe de Estocolmo en Halloween del 2018 con un clip realizado por Eric Timothy Carlson y Aaron Anderson.

2. Porches, Do U Wanna

Porches, el proyecto del productor y compositor neoyorquino Aaron Maine, anunció el día de hoy el lanzamiento de su cuarto álbum, Ricky Music. Saldrá a la venta el 13 de marzo y contará con la participación de artistas de la talla de Zsela y Dev Hynes. Como abreboca, hoy se trae Do U Wanna, una pista que llega con un nuevo video que tiene a Maine bailando en los brazos de su terapeuta. Dale un vistazo al clip dirigido por Nick Harwood arriba.

3. Wye Oak, Fear Of Heights

La agrupación Wye Oak compartió hoy su nuevo single Fear of Heights. El sencillo es la tercera pista independiente después del lanzamiento de The Louder I Call, The Faster It Runs de 2018. La canción comienza con la voz sonora de Jenn Wasner declarando su aprehensión titular, seguida de una guitarra trémula y una batería rápida y veloz. Según cuenta Wasner, la metáfora central de esta canción compara “la profundización de una relación con la sensación de ascender a la cima de un lugar muy alto”. Escúchala arriba.

4. Poliça, Sea Without Blue

La agrupación Poliça se traen hoy el single Sea Without Blue, el cuarto tema extraído de su próximo álbum When We Stay Alive, y que le sigue a los excelentes sencillos Steady, Forget Me Now y Driving. Esto es lo que la vocalista Channy Leaneagh dice de esta balada synthpop: “Si el amor es un mar, a veces es un mar lleno de plástico, coral blanqueado y sin ningún azul; sólo gris y lleno de pescado podrido… esta es una canción de amor a mi amor que sigue siendo mi amor”.

5. Nap Eyes, Mark Zuckerberg

La banda canadiense Nap Eyes pronto seguirán su excelente disco I’m Bad Now con un nuevo álbum llamado Snapshot of a Beginner. Hoy compartieron algunos detalles del lanzamiento, junto con un nuevo single decididamente contemporáneo. Llamado Mark Zuckerberg, la canción intenta entender al extraño fundador de Facebook, incluyendo sus motivos y si es o no un fantasma. La canción llega con un video musical dirigido por Techgod y con animación de Cole Kush. Es el tipo de vídeo del que probablemente seguiremos hablando a finales de año.

6. Higher Power, Lost In Static

La banda hardcore de Leeds, Higher Power, se trae el día de hoy un nuevo video para Lost In Static, un sencillo tomado de su próximo álbum 27 Miles Underwater, que será lanzado este viernes 24 de enero a través de Roadrunner Records. El nuevo tema incluye un video animado y bastante psicodélico de Callum Scott-Dyson, y sigue los singles iniciales Seamless y Low Season.

7. Hilary Woods, Tongues of Wild Boar

La músico irlandesa Hilary Woods tiende a hacer canciones atmosféricas y desnudas: es una cantautora en uno de los sentidos más literales, envolviendo su voz en capas de sonido etéreo. Hoy, Woods regresa con los detalles de su segundo disco en solitario, Birthmarks, y su sencillo principal, Tongues of Wild Boar, su primera música nueva desde su álbum debut Colt de 2018. “Para mí, Tongues of Wild Boar es feroz, flexible e incesante”, dice Hilary. “Navegando por estados emocionales de incomodidad y devenir, es una canción profundamente alojada en el cuerpo que anhela salir a la superficie para tomar aire y escapar de su propia sombra”.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?