7 lanzamientos recientes que debes escuchar: Bat For Lashes + SiR + Wild Nothing y más

Comenzamos la semana que la mejor compilación de lanzamientos más recientes en el mundo de la música: Bat For Lashes nos relaja con su nuevo cover, SiR se pone detrás de la mesa del Tiny Desk Concert, Wild Nothing publica su nuevo EP, Diplo se coloca su sombrero de vaquero en Heartless, Justin Bieber ya tiene el primer remix de Yummy, Liam Gallagher nos da algo de Oasis en acústico y Danny Brown publica el nuevo video de 3 Tearz junto a Run the Jewels. ¡Comencemos!

1. Bat for Lashes, The Boys of Summer

Grabado durante presentación en EartH, el teatro Evolutionary Arts Hackney en Londres el pasado noviembre, una presentación limpia, íntima y muy introspectiva, Bat for Lashes publicó su nuevo EP en el que destacan dos temas de su más reciente trabajo discográfico Lost Girls y un cover del clásico de Don Henley de 1984, The Boys of Summer.

2. SiR, Tiny Desk Concert

SiR ofreció una presentación íntima y cercana en el formato Tiny Desk Concert, organizado por NPR. El cantante de R&B originario de California se entregó a la vibra y se perdió en sus pensamientos durante la presentación, mientras que sus compañeros de banda jugaron mucho más con el formato. SiR estaba tan comprometido con la presentación debido a que su ahijado había muerto días previos al compromiso.

3. Wild Nothing, Laughing Gas

Grabado en Los Ángeles y con canciones que inicialmente formarían parte de su disco Indigo, Jack Tatum (aka Wild Nothing) publicó su nuevo EP en un ejercicio por ser mucho más permisivo consigo mismo, siendo fiel a su esencia, en medio del escapismo y la búsqueda por la validación externa que siempre deseamos las personas.

4. Diplo feat. Julia Michaels & Morgan Wallen, Heartless

Para Diplo no existen barreras de género y prueba de ella es su más reciente remix Heartless en el que comparte con una de las estrellas en ascenso dentro de la escena country, Morgan Wallen junto con la cantante y compositora Julia Michaels. El tema ya cuenta 82 millones de reproducciones en Spotify y Diplo hace gala de su alter ego Thomas Wesley.

5. Justin Bieber, Yummy (Summer Walker remix)

Justin Bieber sigue abonando el terreno para la llegada de su quinto álbum de estudio Changes, el cual tiene previsto estrenar este 14 de febrero, por ello recurrió a una de las nuevas promesas del R&B, Summer Walker, para que se uniera a él en el remix de Yummy, en una jugada lograr coronarse en los primeros lugares de las listas del Billboard.

6. Liam Gallagher, Acoustic Sessions

A pesar de que aún no existe ninguna confirmación oficial sobre un posible regreso de Oasis, Liam Gallagher recopiló varias de sus presentaciones acústicas de finales 2019 en este EP, en el que incluyó temas de Oasis como Cast no Shadow y Stand by Me, así como los demos originales de Once y Sad Song.

7. Danny Brown, 3 Tearz feat. Run the Jewels

Dirigido por Colin Read, en el que la cámara va por las manos de cerca de 100 fanáticos entusiastas quienes capturan al trío de raperos interpretando la canción desde todos los ángulos posibles. En el video se logran crear algunos giros geniales de 360 ​​grados, transiciones sorprendentes que evita lo típico de una versión verdaderamente única de la canción y su acompañante visual.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?