7 lanzamientos recientes que debes escuchar: 100 Gecs + Fontaines D.C. + Stormzy y más

Para nuestra selección musical de hoy, les traemos lo nuevo de 100 gecs, quienes estrenaron el vídeo Stupid Horse. Además, les mostramos lo más reciente de Fontaines D.C., que lleva por nombre Liberty Belle; y también les traemos lo más reciente de Stormzy, quien le responde a Wiley con el track STILL DISAPPOINTED. ¡Iniciemos!

1. 100 gecs, Stupid Horse

El dúo musical estadounidense 100 gecs, conformado por Dylan Brady y Laura Les, compartieron un psicodélico vídeo de su tema titulado Stupid Horse, en el que se puede apreciar a la agrupación haciendo su performance sobre una plataforma adornada enteramente por el color verde.

2. Fontaines D.C., Liberty Belle

Los irlandeses de Fontaines D.C. lanzaron el vídeo del tema Liberty Belle, en un clip dirigido por Greg M Purcell y Mark William Logan, que muestra tomas de la agrupación en los conciertos de su gira mundial, especialmente de su presentación en el festival Dublin’s Vicar Street.

3. STORMZY, STILL DISAPPOINTED

Stormzy volvió a sorprender con el vídeo del tema STILL DISAPPOINTED, que fue dirigido por Kaylum y sirve como continuación del su canción Disappointed, que compartió el martes. Ambas canciones son en respuesta a las declaraciones del músico Wiley acerca de la madre de Stormzy.

4. Gengahr, Never A Low

Gengahr, la banda de indie rock inglesa que conquistó la escena con su álbum debut A Dream Outside, continúa promocionando su próximo disco de estudio, que llevará por nombre Sanctuary y estará disponible a partir del 31 de enero, y compartieron el tema Never A Low, una pista dedicada a la experimentación con otros géneros musicales y a romper las barreras y los limites artísticos.

5. Squarepusher, Nervelevers

Squarepusher compartió Nervelevers, uno de los temas de su próximo disco, Be Up A Hello, que estará disponible a partir del 31 de enero. El músico británico que previamente respondía al nombre de Tom Jenkinson, no ha lanzando un nuevo álbum desde el 2015, cuando compartió Damogen Furies.

6. Wire, Primed & Ready

La agrupación británica Wire, que estará estrenando su álbum número 17 el 24 de enero de este año, compartió el tema Primed & Ready, una canción que fusionar armoniosamente los fuertes sonidos de la percusión con la agresividad de las guitarras eléctricas. De acuerdo con el vocalista de la banda, Colin Newman, solamente les tomó cinco minutos escribir la canción.

7. Grouplove, Deleter

Grouplove, la banda estadounidense formada en el 2009 e integrada por Hannah Hooper, Christian Zucconi, Sean Gadd, Andrew Wessen y Ryan Rabin, estrenó un vídeo dirigido por Christopher Blauvelt, titulado Deleter, en el cual se puede apreciar dando un concierto de garage al estilo de la década de los 2000.

