7 claves para entender mejor la crisis en Ucrania y la posible invasión de Rusia

En el último mes, hemos sido testigos de cómo Estados Unidos y otras naciones occidentales han estado advertido a Rusia de que “pagará un alto precio” si invade Ucrania. Las tensiones entre Rusia y Occidente son las peores desde la Guerra Fría, y la ministra de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, afirmó que una invasión “sólo conduciría a un terrible atolladero y a la pérdida de vidas”. Actualmente, más de 100.000 soldados rusos están estacionados en varios puntos de su frontera con Ucrania, un antiguo estado soviético. El despliegue ha sido tal que distintos gobiernos de Occidente han alertado sobre una probable y próxima invasión.

Aunque el gobierno de Vladimir Putin niega esas intenciones, lanza advertencias frontales a la OTAN, Washington y Bruselas. ¿El último paso al frente? Las maniobras navales en el Océano Índico que anunció el jueves 20 de enero con Irán y China, fuertes adversarios de EE. UU., “para fortalecer la seguridad en la región”. El presidente Putin y sus funcionarios insisten en que solo están llevando a cabo ejercicios militares, pero los temores de una invasión han ido en aumento desde finales del año pasado, cuando las imágenes por satélite mostraron que Rusia estaba enviando más equipos y personal a la zona. Con temores de un conflicto a larga escala que podría generarse en las próximas semanas, te contamos qué es lo que está ocurriendo en la frontera ruso-ucraniana, por qué las tensiones son tan elevadas y qué significa todo esto.

¿Qué pasa entre Rusia y Ucrania?

Ucrania formó parte del imperio ruso durante siglos antes de pasar a formar parte de la URSS. Cuando la Unión Soviética se disolvió con el fin de la Guerra Fría en 1991, Ucrania se independizó. Aunque su historia común hace que ambos países sigan muy vinculados culturalmente, en los últimos años Ucrania ha intentado distanciarse de Rusia y buscar el apoyo de Occidente. Como se imaginan, la pérdida de Ucrania fue un golpe para Rusia, y con la llegada al poder de Vladimir Putin, el Kremlin ha tratado de recuperar la influencia y el control sobre sus antiguos territorios, lo que culminó con la anexión ilegal de la península ucraniana de Crimea por parte de Rusia en 2014, y declararla independiente de Ucrania. Francia y Alemania encabezaron un acuerdo de paz entre las dos partes en 2015, que ayudó a poner fin a los principales conflictos, pero no logró unir a las dos partes políticamente y las tensiones a pequeña escala han continuado desde entonces.

¿Dónde están las tropas?

Mapa: BBC/Rochan Consulting

Actualmente, hay unos 100.000 soldados rusos estacionados en varios puntos a lo largo de sus casi 2.000 kilómetros de frontera con Ucrania. La semana pasada, los servicios de inteligencia de EE.UU. afirmaron que Rusia está planeando desplegar hasta 175.000 soldados en preparación de una posible invasión que podría producirse a principios de este año. La mayor parte de la presencia militar rusa en la frontera se concentra en las provincias separatistas orientales de Donetsk y Luhansk (Donbás), donde sus soldados están estacionados en apoyo de los rebeldes separatistas desde 2014.

¿Qué tiene que ver la OTAN en todo esto?

La OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, se creó en 1949 para contrarrestar la agresión soviética. Desde entonces, la alianza ha crecido hasta incluir 30 naciones, entre ellas Lituania, Estonia y Letonia, todas ellas repúblicas soviéticas. Según el tratado, si uno de los miembros de la OTAN es invadido o atacado por un tercero, toda la alianza se movilizará para defenderlo. El Kremlin quiere que la OTAN garantice que Ucrania y Georgia, otra antigua república soviética que Rusia invadió brevemente en 2008, no se unan a la alianza. Putin no puede negar a Ucrania ese derecho, según el gobierno de Biden y los socios de la OTAN, pero no hay planes de conceder a Ucrania el ingreso en breve. El Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha dicho que “habrá un alto precio que pagar para Rusia” si vuelve a invadir Ucrania, y dejó sobre la mesa la posibilidad de que Ucrania se convierta en miembro de la OTAN, diciendo que Rusia no tiene derecho a decirle a Ucrania que no puede aspirar a entrar en la organización.

¿Qué quiere Rusia?

Desde su llegada al poder en el año 2000, Vladimir Putin ha tratado de mantener la “esfera de influencia” rusa sobre sus dos vecinos y antiguos estados soviéticos, Ucrania y Bielorrusia. Cualquier ataque a cualquiera de los dos estados es visto por el presidente como un ataque directo a la soberanía rusa. También teme que la participación de Occidente en cualquiera de los dos países dé lugar a la instauración de una nueva democracia a las puertas de Rusia, que se ha vuelto cada vez más autocrática durante su gobierno. Por ello, Rusia ha publicado una lista de exigencias que reducirían la influencia occidental en la región, incluyendo una garantía de que Ucrania nunca se convertirá en miembro de la OTAN, que ambos pongan fin a su alianza de seguridad y que se reduzca el número de tropas de la OTAN en el este de Europa. EE.UU. y otros aliados occidentales han calificado estas exigencias de “inútiles” y poco razonables. El Secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, ha participado esta semana en conversaciones de crisis con funcionarios rusos, incluido el ministro de Asuntos Exteriores, Sergey Lavrov, en un intento de rebajar las tensiones.

¿Qué quiere Ucrania?

Ucrania insiste en que Moscú no puede controlar si se acerca a ser miembro de la OTAN o de otras alianzas occidentales. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha afirmado que Rusia está intentando desestabilizar el país para derrocarlo, y dice que un golpe de este tipo podría adelantarse a cualquier posible invasión militar. Ucrania también ha sufrido una crisis energética invernal después de que Rusia impusiera sanciones paralizantes a las importaciones de combustible. Básicamente, lo que desean es tener la soberanía para decidir en sus asuntos sin que Rusia se interponga.

¿Por qué están EE.UU y Europa involucrados?

Para EE.UU., involucrarse en el conflicto se trata de “defender el principio de que los países tienen derecho a elegir su propio destino, alianzas y caminos futuros”, según ha dicho el Secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken. Acá se refiere no solo a Ucrania, sino todos los ex miembros del antiguo Pacto de Varsovia (una alianza militar dirigida por los soviéticos durante la Guerra Fría) que recurrieron a la OTAN en la década de 1990. También se trata de intentar, tanto como sea posible, limitar lo que Occidente ve como la influencia maligna de Vladimir Putin. Según Blinken, esto, “es más grande que un conflicto entre dos países. Es más grande que Rusia y la OTAN. Es una crisis con consecuencias globales. Y requiere atención y acción a nivel mundial”.

¿Es posible realmente que haya una guerra?

En los últimos días, el presidente estadounidense Joe Biden ha estado hablando sobre una invasión rusa a menor escala. Sin embargo, Europa del Esta no está muy confiada de que Rusia vaya a quedarse tranquila: el 13 de diciembre recién pasado, el ministro de Relaciones Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis, confesó que “estamos convencidos de que Rusia se está preparando para una guerra total contra Ucrania. Es un evento sin precedentes probablemente desde la Segunda Guerra Mundial”. Un conflicto en toda regla entre Rusia y Ucrania tendría consecuencias extremas para las relaciones internacionales: profundizaría las hostilidades entre Moscú y Estados Unidos, el Reino Unido, la OTAN y otros Estados miembros occidentales. En diciembre, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, amenazó a Rusia con sanciones económicas y “restricciones políticas”. Describió el riesgo de una invasión inminente como un “momento definitorio para la seguridad europea” y expresó su continuo apoyo a “la disuasión, la defensa y el diálogo combinado”.

