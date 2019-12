6 lanzamientos recientes que debes escuchar: Travis Scott + Sam Smith + Ava Max y más

Nuestra selección musical de hoy para despedir el año 2019 inicia con Travis Scott y su tema Gatti y continúa con Sam Smith, que compartió el vídeo I Feel Love. Además, les traemos lo nuevo de Ava Max, y su canción On Somebody. ¡Comencemos!

1. Travis Scott + Pop Smoke, GATTI

GATTI es el más reciente vídeo de Travis Scott, con el cual continúa promocionando su disco JACKBOYS. El clip que fue dirigido por CACTUS JACK y WHITE TRASH TYLER, cuenta con la colaboración de Pop Smoke. En el clip, el músico viaja en su nuevo automóvil de lujo, mientras busca por diversión, mujeres, drogas y velocidad.

2. Sam Smith, I Feel Love

Sam Smith nos regala un poco de psicodelia para despedir el año al estilo de la década de los 70 con este cover de Donna Summer llamado I Feel Love, con un clip que fue dirigido por Jessica Dierauer y que nos muestra un colorido viaje por lo sobrenatural.

3. Ava Max, On Somebody

La cantante estadounidense de 25 años de edad, Ava Max, deja de lado el desamor y el dolor de un corazón roto que le deja el 2019 con el nuevo tema On Somebody, tema que pretende integrar a su presentación de fin de año del evento Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve.

4. The Growlers, Try Hard Fool

La banda de surf rock / psych rock de la costa oeste estadounidense, The Growlers, lanzó el pasado mes de octubre su nuevo álbum Natural Affair, publicado bajo el sello Cult Records, dirigido por Julian Casablancas de The Strokes. Hoy se traen un sencillo y vídeo del LP, Try Hard Fool: dirigido por Taylor Bonin, el vídeo muestra a la banda tocando algunos shows en vivo y lo que hacen en su tiempo libre, incluyendo caminar en montañas nevadas y pasar el rato en el bosque cantando al ritmo de la melodía.

5. Rhye, Live in Kyiv

Rhye, el proyecto R&B del canadiense Mike Milosh, lanzó este año un nuevo EP llamado Spirit, que incluyó ocho canciones. Su próximo lanzamiento será un concierto en vivo grabado el pasado mes de junio durante su gira europea, más específicamente en Bel Etage localizado en Kiev, la capital de Ucrania. Se espera que la producción aterrice en el primer trimestre del año, y como muestra, un pequeño trailer que vemos arriba.

6. Kirin J Callinan, The Homosexual

El artista australiano Kirin J Callinan cierra el año con un vídeo extraído de su disco de este año Return to Center, lleno de covers de artistas como Laibach, Randy Newman, Spectral Display, Momus, y the Waterboys. Con su característica extravagancia kitsch, Callinan se trae el clip de The Homosexual, una fantasía barroca y queer dirigida por Mickey Ratman.

