6 lanzamientos recientes que debes escuchar: JPEGMAFIA + The Weeknd + Junglepussy y más

Nuestra selección musical comienza con The Weeknd y su nuevo corto After Hours. Además, les traemos lo nuevo de Junglepussy, quien estrenó Arugula y les mostramos lo más reciente de JPEGMAFIA, quien hizo un cover de la canción de Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. ¡Iniciemos!

1. JPEGMAFIA, Call Me Maybe (Cover de Carly Rae Jepsen)

Nunca se sabe qué podemos esperar del rapero estadounidense JPEGMAFIA, pero esta vez, sí creemos que se pasó de la raya (en el buen sentido). El artista, quien aún se encuentra de gira promocionando su disco All My Heroes Are Cornballs, había ya publicado una versión jocosa del tema de Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, en SoundCloud, a la cual nadie pareció importarle, hasta ahora, cuando, en su más reciente presentación en el SWG3 TV Studio en Glasgow, el cantante cerró su show con una versión electro del tema original que se viralizó en el 2012. ¡Legend!

2. The Weeknd, After Hours

After Hours es el nuevo cortometraje del rapero canadiense The Weeknd. El interprete de Blinding Lights y Can’t Feel My Face — quien también gozó de un poco de éxito cinematográfico tras haber protagonizado un papel corto como él mismo en la película Uncut Gems — comienza esta conmovedor clip al terminar su presentación en vivo en el programa Jimmy Kimmel Live, y luego deambular por sí solo por las calles de Nueva York, con un rostro destrozado que refleja su vulnerabilidad.

3. Junglepussy, Arugula

La artista estadounidense Shayna McHayle, mejor conocida por su nombre artístico Junglepussy, compartió el vídeo Arugula, un clip de apenas dos minutos de duración dirigido por Meow Caity, donde la cantante forma parte de una bizarra house party con temas florales, desde donde le dedica una canción de despedida a todos sus haters.

4. Planet 1999, Devotion

Planet 1999 es una banda británica que se formó el año pasado en Londres y firmó con la disquera PC Music para su primer álbum. Su primer tema, Spell, fue recibido con buenas reseñas, y desde entonces, lanzaron Replay y Party. Ahora el trío estrenó su primer EP, un disco de siete temas titulado Devotion.

5. Yves Tumor, SILENT MADNESS

Tras el éxito de su disco Safe In The Hands Of Love, el productor estadounidense Yves Tumor, estrenó un nuevo vídeo que dirigió y protagonizó él mismo donde las cosas en una fiesta casera se salen enteramente de control. Es un bizarro clip digno de ver dos veces.

6. Austra, Anywayz

La canadiense Austra, quien recientemente se ha vuelto un exponente importante en los géneros synth-pop y new wave, estrenó Anywayz, un tema con el que continúa promocionando su próximo disco HiRUDiN, disponible a partir del 1° de mayo.

