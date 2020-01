6 lanzamientos recientes que debes escuchar: Moses Sumney + Justin Bieber + Wiley y más

Arrancamos la segunda semana del 2020 con algunas selecciones musicales: primero, les ofreceremos lo más reciente de Moses Sumney, seguido por el video oficial de Yummy de Justin Bieber, y además, un balazo grime de Wiley dedicado a Stormzy. Además, escucharemos el tema Drive to the Ocean de Michael Stipe y un estreno de The Big Moon llamado Walking Like We Do. ¡Comencemos!

1. Moses Sumney, Me in 20 Years

Moses Sumney acaba de dejar caer otra pista de su próximo LP doble, græ. La canción se llama Me In 20 Years y llega hoy junto con un inolvidable lyric video. La canción está tomada de la segunda parte del muy esperado disco, que está coproducido por Sumney, Daniel Lopatin de Oneohtrix Point Never y Matt Otto. Fue grabado en la nueva casa de Sumney en Asheville, Carolina del Norte. Me in 20 Years sigue al lanzamiento de los sencillos Virile y Polly a finales del año pasado.

2. Justin Bieber, Yummy

Justin Bieber se trae el nuevo video de Yummy, el primer sencillo de su próximo quinto álbum. Publicado a principios de la semana pasada, Yummy es una suave oda a la esposa de Bieber, Hailey Baldwin, y en el video que lo acompaña, dirigido por Bardia Zeinali, Bieber visita un comedor con una sudadera rosa y el pelo a juego. El clip, humorísticamente literal, muestra a Bieber mordisqueando los platos de todos los comensales.

3. Wiley, Eediyat Skengman

Año nuevo, beef nuevo. Los primeros días de 2020 han visto al padrino del grime británico, Wiley, enemistarse con uno de sus nuevos reyes, Stormzy. La discusión se inició en Twitter, con Wiley criticando a Stormzy en relación con sus recientes colaboraciones con Ed Sheeran. Las cosas llegaron a su punto álgido ayer, cuando Wiley dejó caer un diss track, Eediyat Skengman, en el que describió al rapero como peor que Ed Sheeran. Escúchalo arriba.

4. Stormzy, Disappointed

Como Stormzy no podía quedarse callado, el rapero británico le respondió a Wiley con su propio track llamado Disappointed en el que lo escuchamos sobre un instrumental de drill hablar del mal comportamiento de Wiley en Twitter, altercados físicos con miembros de su familia, y una que otra frase escandalosa: dice que lo único más grande que él el año pasado fue Brexit. Escucha el tema arriba.

5. Michael Stipe, Drive to the Ocean

Ocho años después de la ruptura de R.E.M., el líder Michael Stipe finalmente se puso en el centro de atención el pasado octubre con su single de debut en solitario, Your Capricious Soul. El músico de alt-rock regresa hoy con un segundo tema llamado Drive to the Ocean. Al igual que su predecesor, promueve la conciencia sobre el cambio climático y las ganancias de la pista benefician específicamente a Pathway to Paris, una organización sin fines de lucro enfocada en combatir el cambio climático haciendo realidad el Acuerdo de París. Echa un vistazo al nuevo single arriba a través de un vídeo dirigido por el propio Stipe.

6. The Big Moon, Your Light

La banda de rock femenina de Londres ,The Big Moon, lanzará su nuevo álbum Walking Like We Do el próximo 10 de enero, y como adelanto nos traemos el video musical para su sencillo Your Light, en donde vemos a la agrupación paseando en bicicleta en un campo de Essex. El álbum contiene 11 canciones, incluido el sencillo anterior It’s Easy Then, y fue grabado en el estudio BTS en Atlanta con el productor discográfico ganador del Grammy Ben H. Allen. Disfruta del track arriba.

