6 lanzamientos recientes que debes escuchar: Kim Petras + The Weeknd + Katy Perry + Placebo y más

La selección musical de hoy martes se viene con un dance vídeo del nuevo single de Kim Petras, otro clip extraído el más reciente disco de The Weeknd y un audiovisual de Katy Perry. Además, Placebo deja caer el tercer single de su próximo álbum, Rosie Thomas hace una versión de Björk llena de colaboradores estelares, y Pavement se traen un tema inédito. ¡Comencemos!

1. Kim Petras, Coconuts

Kim Petras compartió hoy un vídeo de baile de su éxito viral Coconuts, extraído de su próximo álbum de estudio que llegará este año. En el nuevo audiovisual, la vemos rodeada de un grupo de bailarinas/clones de larga y rubia cabellera como la de ella, mientras nos ofrece la misteriosa poesía encerrada en la letra del tema, centrada en sus cocos, Mary-Kate y Ashley (O Tiffany y Cartier, como prefieras).

2. The Weeknd, Gasoline

The Weeknd dejó caer hoy el vídeo oficial de su último single, Gasoline, que aparece en el nuevo álbum del cantautor canadiense, Dawn FM. En el clip dirigido por Matilda Finn, vemos a un Abel Tesfaye envejecido perder la señal de radio en su auto antes de estrellarse contra una señal de “NO ENTRAR”, saliendo del vehículo humeante mientras la emisora de radio titular vuelve a funcionar. Al final, lo seguimos hasta un concurrido club nocturno donde se encuentra cara a cara con el Tesfaye actual.

3. Katy Perry + Alesso, When I’m Gone

Katy Perry y Alesso estrenaron su nuevo vídeo para su sencillo dance y electro-pop, When I’m Gone. El clip se estrenó durante el descanso del partido del Campeonato Nacional de Fútbol Americano Universitario de 2022, siendo la primera vez que ESPN estrena un vídeo musical durante una emisión en directo. El vídeo, dirigido por Hannah Lux Davis, comienza con Perry en una cabina telefónica declarando: “Creo que es hora de darles todo lo que quieren”, antes de que ella y el productor sueco naveguen y bailen por un mundo futurista.

4. Placebo, Try Better Next Time

Placebo se trae hoy otro corte de su próximo álbum Never Let Me Go. En esta oportunidad se trata del single titulado Try Better Next Time. El tema, que es todo un himno, presenta unos pulsantes riffs de guitarra bajo la inconfundible voz de Brian Molko, que canta sobre el fin del mundo que conocemos y el potencial de lo que podría venir después. “No es el fin del mundo, solo el fin de la humanidad, una distinción que, en nuestra exagerada arrogancia, somos incapaces de detectar”, comenta Molko sobre el tema. “La madre naturaleza se ha cansado mucho de nosotros. Inténtalo mejor la próxima vez”.

5. Rosie Thomas + Sufjan Stevens + The Shins + Iron & Wine, All Is Full of Love (Björk Cover)

Rosie Thomas lanzó una versión del tema All Is Full of Love de Björk, que aparecerá en su proyecto Lullabies For Parents, Vol 1. La versión de Thomas cuenta con las voces invitadas de una enorme lista de músicos, como Sufjan Stevens, The Shins, Iron & Wine, Alexi Murdoch, Audrey Assad, William Fitzsimmons, Dawn Landes, Denison Witmer, Josh Ottum, Charity Thielen de The Head & The Heart, Kanene Pipkin de The Lone Bellow, Leigh Nash, Kyshona Armstrong, Beau Jennings, Kevin Brace, Buster Shoop y Alvie Shoop. Lullabies For Parents, Vol 1, incluirá un EP, un podcast, ensayos y vídeos.

6. Pavement, Be The Hook

Cuando se trata de Pavement, el año 2022 es todo un acontecimiento para los fans de la banda: antes de su gira de reunión, los indie-rockeros reeditan por fin su último álbum, Terror Twilight de 1999, en un paquete de lujo que incluye 28 temas inéditos. La producción saldrá a la venta el 8 de abril en Matador Records, y recopila una versión remasterizada del álbum original, caras B, maquetas caseras, cintas de ensayo y grabaciones en directo de la época. También incluye las pistas en bruto de una sesión de estudio desechada que Pavement realizó en el estudio Echo Canyon de sus compañeros Sonic Youth. En total, la reedición abarca 45 canciones. Como adelanto de la reedición, Pavement comparte Be the Hook, una de las canciones inéditas del proyecto.

