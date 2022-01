6 lanzamientos recientes que debes escuchar: Grimes + Toro y Moi + Tove Lo + Warpaint y más

La selección musical del día de hoy se viene con un nuevo tema de Grimes, un adelanto del próximo disco de Toro y Moi, y una canción de Tove Lo que se incluirá en el próximo capítulo de Euphoria. Además, Warpaint regresan con Champion; FKA twigs se une a Rema para el video de jealousy, y veremos a Lana Del Rey cantar una nueva pista durante un show en vivo. ¡Comencemos!

1. Grimes, Shinigami Eyes

Grimes está de vuelta con otro sencillo de su próximo álbum, Book 1. Este se llama Shinigami Eyes y cuenta con la participación de Jennie Kim de BLACKPINK, Dorian Electra y el influencer de Instagram Ryon Wu, con un vídeo dirigido por BRTHR. La pista está hecha para la pista de baile, pero en el coro, Grimes opta por un canto suave en lugar de su habitual chillido agudo. Como confirmó Grimes en una entrevista con Apple Music, la canción es una referencia al manga Death Note, en el que las personas con Ojos de Shinigami pueden ver los nombres y la duración de la vida de la gente.

Publicidad

2. Toro y Moi, Postman + Magazine

El año pasado, Chaz Bear prometió que su proyecto Toro y Moi volvería en 2022 con un nuevo álbum, y hoy por fin tenemos más noticias al respecto: se llama MAHAL, y saldrá el 29 de abril a través de Dead Oceans. El anuncio de hoy también viene con los vídeos musicales de las nuevas canciones Postman y Magazine, que incluye un feature de Salami Rose Joe Louis. Postman tiene un sonido más funky, mientras que la segunda está salpicada de un poco de rock psicodélico.

3. Tove Lo, How Long

Siguiendo los pasos de Lana Del Rey la semana pasada, la sueca Tove Lo comparte hoy su nuevo single How Long, que forma parte de la banda sonora de la segunda temporada de Euphoria. La canción synth-pop aparecerá en el próximo episodio de la popular serie de HBO que se estrena el 30 de enero, y tal como escuchamos en su letra, se sumerge en la fealdad del desamor con un propulsivo ritmo nu-disco. En su letra, la cantautora sueca detalla la lucha por superar a un antiguo amante.

4. Warpaint, Champion

Luego de una ausencia de unos 6 años (!!!), la banda Warpaint confirmó el día de hoy los detalles de su cuarto álbum de estudio: Radiate Like This, coproducido por la banda con Sam Petts-Davies, y que saldrá a la venta el 6 de mayo a través de Virgin. Con el anuncio de hoy, también aterriza la nueva canción Champion, que trata de “ser un campeón para uno mismo y para los demás”, dijo la banda en un comunicado de prensa. “Estamos todos juntos en esto, la vida es demasiado corta para no luchar por la excelencia en todo lo que hacemos”.

5. FKA twigs + Rema, jealousy

Si hay alguien que nunca duda en darnos excelentes visuales cuando lanza un proyecto, esa es FKA twigs: hoy dejó caer el audiovisual de jealousy, en el que participa la estrella nigeriana del afropop Rema. El vídeo fue dirigido por Aidan Zamiri y cuenta con la coreografía de Kash Powell, coreógrafo habitual de Twigs, así que saben que pueden esperar un trabajo excelente.

Publicidad

6. Lana Del Rey, Prettiest Girl in Country Music

Lana Del Rey no para de sacar música nueva: el año pasado lanzó dos álbumes en el lapso de dos meses, y este mismo mes compartió el tema Watercolor Eyes, que también apareció en la serie Euphoria. Ahora parece que Del Rey podría tener más música en camino gracias a una reciente aparición que hizo durante un concierto en Austin, Texas. La cantante de country Nikki Lane estaba actuando en la ciudad cuando Lana y la cantante Sierra Ferrell la acompañaron en el escenario para interpretar su nueva canción, Prettiest Girl In Country Music.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?