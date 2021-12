6 lanzamientos recientes que debes escuchar: Frank Ocean + Jeon Somi + BTS + Chai y más

Comenzamos la semana de nueva música con un tema sorpresa de Frank Ocean, lo más reciente de Jeon Somi, y un hermoso track solista de V de BTS. Además, CHAI versionan Last Christmas de Wham!, la nueva agrupación de Chino Moreno nos regala nueva música, y los japoneses de No Buses estrenan Home. ¡Comencemos!

1. Frank Ocean, untitled

Este fin de semana, Frank Ocean volvió con un nuevo episodio de Blonded RADIO, y con él llegó el estreno de una nueva canción del artista. En la presentación de la canción, Ocean dijo que se inspiró en una conversación que tuvo con Wim “The Iceman” Hof, un atleta extremo holandés y orador motivacional especializado en terapia de frío y técnicas de respiración. Según explicó Ocean, habló con Hof sobre “el propósito del dolor” tras el fallecimiento de su hermano, Ryan Breaux, el año pasado. La balada de piano de nueve minutos sin título se incluyó junto a una grabación de la conversación de Ocean con Hof. “Feliz Navidad a todos”.

2. Jeon Somi, Anymore

Jeon Somi lanzó esta semana un nuevo vídeo musical para Anyone, un corte de su primer álbum completo, XOXO. En el nuevo vídeo, Somi llora una dolorosa ruptura con botellas de vino y cigarrillos mientras está sentada en su habitación. Más tarde, la cantante se reencuentra a sí misma y la habitación se transforma en un espacio luminoso lleno de luces de hadas mientras se despide de sus malos hábitos.

3. V (BTS), Christmas Tree

V, de BTS, compartió una hermosa e íntima canción en solitario llamada Christmas Tree, que fue grabada para la banda sonora del nuevo drama coreano Our Beloved Summer, que está disponible en Netflix y está protagonizado por Choi Wooshik de Parasite y Kim Da-mi de Itaewon Class. Con la pista llegó un vídeo de oficial, que se compone de imágenes del K-drama.

4. CHAI, Last Christmas (Wham! cover)

Si hay una canción que forme parte del estándar moderno de temas navideños del pop (además de All I Want For Christmas Is You), es el clásico Last Christmas de la agrupación Wham!, lanzado originalmente en 1984, y que ahora la agrupación japonesa CHAI decidió versionar como un regalo de navidad para todos sus seguidores. Es absolutamente adorable.

5. ††† (Crosses), Goodbye Horses (Q Lazarus cover)

Un par de días después de revelar que firmaron un corntrato con la disquera Warner Records, la agrupación ††† (Crosses) develó una nueva versión de la canción de Q Lazzarus, Goodbye Horses. El dúo, formado por el cantante Chino Moreno (Deftones, Team Sleep) y el multiinstrumentista Shaun López (Far), también reveló que la nueva música de ambos llegará en la primavera de 2022.

6. No Buses, Home

Luego de lanzar su álbum homónimo a mediados de este año, la agrupación japonesa de rock indie No Buses cierra el año con un nuevo sencillo titulado Home, que llega con un vídeo dirigido por Ryoji Morishita, y que esperamos sea un indicador de que en el 2022 podemos esperar mucha más nueva música de esta banda originaria de Tokio.

