6 lanzamientos recientes que debes escuchar: Flume + Superorganism + Kid Bloom + Renforshort y más

La selección musical de hoy jueves se trae lo nuevo del australiano Flume con Caroline Polachek; un tema de Superorganism junto a Stephen Malkmus, y un poco de indie pop con Kid Bloom. Además, escucharemos el nuevo single de Renforshort; las cubanas de Ibeyi hacen equipo con Jorja Smith en el vídeo de Lavender and Roses, y Shawn Mendes estrena su más reciente clip. ¡Comencemos!

1. Flume + Caroline Polachek, Sirens

Flume unen a Caroline Polachek en el nuevo single Sirens, el último avance del próximo álbum Palaces del artista electrónico australiano. Co-escrito y co-producido con el frecuente colaborador de Polachek, Danny L Harle, la pista yuxtapone la delicada y encantadora voz de Polachek con una excitante producción industrial. La letra del tema se inspira en la época en que Polachek vivía en Londres en el momento álgido de la pandemia, sintiéndose impotente mientras las bocinas de las ambulancias pasaban constantemente por su calle. Palaces, la continuación de la mixtape de Flume de 2019 Hi This Is Flume, llega el 20 de mayo.

2. Superorganism + Stephen Malkmus + Dylan Cartlidge, It’s Raining

Superorganism se trae un vídeo animado para su nuevo single, It’s Raining, en el que participan Stephen Malkmus y el rapero británico Dylan Cartlidge. Es el último lanzamiento del próximo álbum de la banda, World Wide Pop, que saldrá a la venta el 15 de julio a través de Domino. El clip fue dirigido por AEVA e ilustrado por Risa Kazama, y en un comunicado de prensa, la banda afirma: “Hemos sido enormes fans de Stephen Malkmus desde siempre, y nos encantó la idea de combinar a Malkmus y Scott Walker en un tema de hip hop extraño, que suena casi roto. Habíamos hecho una remezcla para Dylan Cartlidge y nos encantó su estilo; le preguntamos si quería hacer un verso y encajó de forma natural. Como Dylan es del norte de Inglaterra y Stephen de Portland, el tema de la lluvia también es muy apropiado para ellos”.

3. Kid Bloom, Have U Seen Her

Kid Bloom, la banda indie pop de Los Ángeles liderada por Lennon Kloser, se trae hoy un nuevo tema llamado Have U Seen Her, con un vídeo dirigido por Diego Andrade. La canción forma parte del disco debut del proyecto de Kloser, llamado Highway, y que se estrenará el próximo mes de junio. La canción flirtea con sonidos pop sintetizados y bañados de sol.

4. Renforshort, made for you

Después de regresar con moshpit el pasado mes de enero en lo que fue su primer lanzamiento desde el EP off saint dominique del año pasado, Renforshort comparte su nuevo tema made for you. En un comunicado, dice que “made for you trata de cambiar toda tu personalidad para que encaje con los estándares de otra persona”, explica, “que es algo con lo que muchas mujeres tienen que luchar en una sociedad en la que se espera que tengamos un aspecto y una actuación determinados”.

5. Ibeyi + Jorja Smith, Lavender and Roses

Las hermanas gemelas franco-cubanas Ibeyi (Naomi Díaz y Lisa-Kaindé Díaz) se traen un vídeo para su nuevo single, la colaboración con Jorja Smith Lavender & Red Roses. Es el último lanzamiento de su próximo álbum, Spell 31, que saldrá el 6 de mayo a través de XL. La canción llega con un video dirigido por Lucrecia Taormina, y en un comunicado de prensa, Lisa-Kaindé Díaz explica la canción y el vídeo: “Sabíamos que queríamos crear algo con Jorja que fuera diferente de lo que hemos hecho anteriormente y que nos permitiera conectar con el verdadero significado de la canción. Cuando nos encontramos con las tres hermanas del destino de la mitología griega que personifican el destino supimos inmediatamente que sería la idea correcta. Clotho, Lachesis y Atropos son hermanas, una de ellas crea el hilo del destino, la otra lo analiza y la tercera lo corta.

6. Shawn Mendes, When You’re Gone

Shawn Mendes estrenó esta semana el vídeo de su nuevo single When You’re Gone. El cantante estrenó la canción, que coprodujo con Jonah Shy y coescribió con Shy y Scott Harris, a principios de mes en el festival South By Southwest de Austin, Texas. El vídeo, dirigido por Jay Martin y rodado en Toronto y Austin, muestra imágenes en blanco y negro del cantante entrando en el estudio para grabar el tema, ensayando la canción y reuniéndose con sus fans. El clip sigue al lanzamiento del visual de Mendes para It’ll Be Okay, que también aborda las secuelas de una relación y se lanzó poco después de la ruptura del cantante con Camila Cabello, su novia de más de dos años.

