6 lanzamientos recientes que debes escuchar: Conan Gray + Tove Lo + Green Day y más

Nuestra selección musical de hoy les trae a Conan Gray y su nuevo vídeo, The Story; y a Tove Lo, quien estrenó dos singles: Bikini Porn y Passion and Pain Taste the Same When I’m Weak. Además, les mostramos lo último de Green Day, quienes compartieron el clip Oh Yeah!. ¡Iniciemos!

1. Conan Gray, The Story

Conan Gray compartió el single The Story el viernes pasado, y hoy estrena el video de este tema, que fue dirigido por BRUME. El clip forma parte de la promoción de su próximo disco, Kid Krow, que estará disponible a partir del 20 de marzo.

2. Tove Lo, Bikini Porn + Passion and Pain Taste the Same When I’m Weak

Después del lanzamiento de su LP Sunshine Kitty, Tove Lo compartió dos nuevos singles: Bikini Porn y Passion and Pain Taste the Same When I’m Weak. Para crear estos temas, la cantante sueca contó con la colaboración de FINNEAS, también conocido como el coguionista y hermano de Billie Eilish. Bikini Porn es un tema pop de ritmo rápido, lleno de ritmos altamente procesados ​​pero innegablemente dulces. El segundo sencillo da un poco más de espacio y creando una balada que se tambalea por la vulnerabilidad anímica.

3. Green Day, Oh Yeah!

Haciendo honor a sus ritmos pegajosos y los sonidos que caracterizan a la banda con más de 20 años de trayectoria, Green Day estrenó un vídeo dirigido por Malia James y titulado Oh Yeah!, en el que podemos ver a la agrupación debatirse entre redes sociales, tendencias y un estilo de vida aburrido. Recordemos que el nuevo disco de la banda, Father Of All, se estrena el 7 de febrero.

4. Rubio, IR

La artista chilena Rubio estrenó un nuevo clip que lleva por nombre IR, y cuenta la historia de cambio que muestra a Fran Straube (el verdadero nombre de la artista) tomar riendas diferentes en su vida. El clip fue dirigido por Rocío Mascayano, la novia de Rubio, y sirve para promocionar su próxima gira por América Latina, en donde recorrerá Colombia, Ecuador, Perú y Argentina.

5. The Aubreys, Getting Better (otherwise)

El multifacético actor Finn Wolfhard, estrella de la serie original de Netflix, Stranger Things, llega de nuevo a la escena musical como vocalista de la banda The Aubreys (su segunda banda después de la separación de Calpurnia) quienes compartieron el clip Getting Better (otherwise), un vídeo dirigido y producido por Lawrence Rothman, Yves Rothman, y Zev Deans, que formará parte del soundtrack del filme The Turning.

6. TORRES, Dressing America

TORRES, la cantante estadounidense cuyo verdadero nombre es Mackenzie Scott, lanzó su nuevo vídeo titulado Dressing America, como anticipo a su cuarto disco de estudio, Silver Tongue, disponible a partir del 31 de enero. El clip donde la artista se disfraza de vaquera, fue dirigido por Ashley Connor.

