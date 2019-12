6 lanzamientos recientes que debes escuchar: BTS + Bring Me The Horizon + Aphex Twin y más

El año está a punto de finalizar, pero no por ello dejan de salir nuevas novedades en el mundo de la música. Para comenzar nuestro top seis tenemos a Bring Me The Horizon con GO TO, luego Aphex Twin con mucha electrónica, seguido de The National y su acústica rock, para después disfrutar con Travis Scott, IAMDDB y cerrar con BTS.

1. BTS, G.C.F

La séptima entrega de la serie Golden Closet Film (G.C.F) llegó. BTS estuvo en Finlandia para rodar el clip con una duración de tres minutos, producido por, editado y grabado por el propio miembro de la banda k-pop, Jungkook, que refleja a un grupo de niños caminando por un parque en busca de una aventura con la naturaleza mientras suena de fondo To Each His Own, de Talos.

2. Bring Me The Horizon, GO TO

No hay mejor manera de despedir el año para un fanático, que su artista o agrupación favorito revele un nuevo álbum. Esto es precisamente lo que hizo Bring Me the Horizon al lanzar GO TO, que cuenta con diversas colaboraciones de distintos géneros, como: Halsey (pop), Bexey (rap), Lotus Eater (metal) y más. En ocho canciones, la banda trajo un ritmo nuevo, dejando atrás el metal, para dar paso a sonidos electro-pop más actuales.

3. Aphex Twin, The Warehouse Project – Manchester

Aphex Twin ofreció el pasado 20 de diciembre un espectáculo en vivo cargado con más de una hora y media de música electrónica a bordo de la nueva temporada de The Warehouse Project. Las visuales son cortesía de Weirdcore, fiel colaborador del DJ, quién utilizó los rostros de las personas presentes en el show para elaborar un panorama de producción que sobrepasó los límites.

4. The National, Juici Sonic Magic

El álbum en vivo Juici Sonic Magic fue compartido finalmente en las plataformas de música para el deleite de todos los fanáticos de The National. Fue grabado el pasado mes de septiembre en el Teatro Griego de Berkeley durante las dos noches de presentación en la que las entradas se agotaron en su totalidad para ver a la agrupación. Este material fue posible gracias a la grabación que realizó el productor Erik Flannigan, quién luego de ver los vídeos junto al líder de la banda, Matt Berninger, decidieron compartir toda la vibra de sus interpretaciones en vivo.

5. Travis Scott, Jack Boys

Bajo el sello de Cactus Jack Records, Travis Scott trae al mercado su primer álbum de recopilación, que cuenta con las colaboraciones de Rosalía y Lil Baby en el aclamado remix de Highest in the Room. Esta producción llega luego de un año después de Astroworld. En esta oportunidad el rapero y productor promociona el primer título bajo su propio sello discográfico fundado en 2017.

6. IAMDDB, Kare Package

Después de un año bastante agitado en cuanto a producción musical, IAMDDB sintió que no era suficiente, por lo que decidió culminar el año con un EP sorpresa de tres canciones titulado Kare Package. En el álbum predomina el jazz y el R&B , sobre todo aquel que sonaba por los años noventa, pero sin dejar a un lado los estándares actuales. La rapera es conocida por combinar de manera excelsa estos ritmos con la movida urbana del hip-hop, por lo que sacar tiempo para escuchar esta nueva propuesta no sería una perdida de tiempo.

