6 lanzamientos recientes que debes escuchar: Bad Bunny + Drake + Hatchie y más

Nuestra selección musical comienza con Bad Bunny y Stone Cold Steve Austin, quienes lanzaron el vídeo ¿Quién Tu Eres? y continúa con el nuevo clip de Drake, titulado War. Además, les traemos el concierto en vivo de Hatchie, para la KEXP studio. ¡Iniciemos!

1. Bad Bunny + Stone Cold Steve Austin, ¿Quién Tu Eres?

Bad Bunny ha demostrado no solamente ser un fashionista moderno del reguetón, sino un verdadero chico malo en todos sus vídeos musicales, y esta vez, impresionó aún más a sus seguidores con su más reciente clip ¿Quién Tu Eres?, para el cual contó con la colaboración de Stone Cold Steve Austin, y en donde lo podemos apreciar metiéndose con unos motociclistas en un diner del desierto de los Estados Unidos.

2. Drake, War

War es el más reciente vídeo de Drake, que fue dirigido por Theo Skudra, en el que expresa su complicada relación con el rapero The Weeknd, con quien comparte un feud desde hace ya un tiempo. Drake aseguró que estrenar un clip tan personal tan cerca de navidad fue adrede. ¡Ouch!

3. Hatchie, KEXP studio Live

La cantante australiana Hatchie compartió algunas de las canciones de su más reciente disco Keepsake para la sección live lounge de la radio KEXP studio. La cantante interpretó Her Own Heart, Kiss The Stars, Obsessed, y Stay With Me.

4. Tyler, the Creator, GROUP B

Tyler, the Creator lanzó otra nueva canción, tituladas GROUP B, que es el más reciente material del artista desde el estreno de su disco IGOR, considerado uno de los mejores álbumes de 2019 . En YouTube, Tyler describió GROUP B, como “una canción aleatoria de la semana pasada que no tiene nada que ver con IGOR”.

5. Nick Cave & The Bad Seeds, Distant Sky Live in Copenhagen

El año pasado, Nick Cave & The Bad Seeds llevaron a cabo el concierto Distant Sky Live in Copenhagen, en donde interpretaron algunas de sus canciones más destacadas. Hoy, como regalo de navidad a sus seguidores, lanzaron el concierto completo en YouTube, y le dieron la oportunidad a sus fans de comprar los tickets para su próxima gira musical con un sustancial descuento.

6. D Smoke, Lil’ Red

Después de su contundente victoria en el show de Netflix, Rhythm + Flow, conducido por las estrellas Cardi B, T.I., y Chance the Rapper, el rapero Inglewood, California, D Smoke, lanzó el vídeo Lil’ Red, que estuvo dirigido por Nicholas Sokoloff, que sirve para promocionar su próximo disco, que llevará el mismo nombre del tema.

