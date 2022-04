6 lanzamientos recientes que debes escuchar: Angèle + Faye Webster + Soccer Mommy + Hatchie y más

La selección musical del día de hoy se trae el nuevo tema de la belga Angèle, una nueva versión de Jonny de Faye Webster, y un performance en vivo de Soccer Mommy. Además, veremos el clip de The Rhythm de Hatchie, 070 Shake se trae el primer single de su nuevo disco, y Mars Argo deja caer su single Angry. ¡Comencemos!

1. Angèle, Libre

La belga Angèle regresa hoy con el vídeo oficial de su tema Libre, en el que vuela como una astronauta y una superheroína después de comer una mágica porción de pizza en las nevadas calles de Nueva York. El clip estuvo dirigido por Aube Perrie, y según la artista, quería explorar temas de libertad de “una forma poco convencional y humorística”. “Me imagino a mí misma como una astronauta y una superheroína como una forma de hablar de la emancipación y el crecimiento personal”, dice. “La idea detrás de esto era tomar una mala situación y reírme de ella imaginándome a mí misma volando y enfrentándome [a] toda Nueva York”.

2. Faye Webster, Suite: Jonny

Después de publicar el encantador LP I Know I’m Funny Haha el año pasado, Faye Webster acaba de anunciar Car Therapy Sessions, un EP de canciones suyas reimaginadas y respaldadas por una orquesta. “Creo que incluso lloré escuchando las maquetas”, dijo tras el lanzamiento de Car Therapy, el primer single. Ahora devela la nueva versión de Jonny, de su querido álbum de 2019, Atlanta Millionaires Club, que combina la canción con Jonny (Reprise), un momento hablado que lleva la vulnerabilidad al siguiente nivel, ya que se enfrenta a la persona de la que trata la canción con un tono sincero.

3. Soccer Mommy, Shotgun

Soccer Mommy estuvo de paso anoche por The Tonight Show para interpretar su emotivo nuevo single, Shotgun. Acompañada de su banda, la músico, también conocida como Sophie Allison, ofreció una alegre versión del tema con sintetizadores. El single es el primer vistazo a su tercer álbum de estudio, Sometimes, Forever, que llegará el 24 de junio a través de Loma Vista. Fue producido por el colaborador de The Weeknd, Daniel Lopatin, (aka Oneohtrix Point Never), que sustituye a Gabe Wax en la silla de productor después de dos álbumes.

4. Hatchie, The Rhythm

Hatchie dejó caer la semana pasada su segundo álbum de estudio, Giving The World, vía Secretly Canadian. El nuevo disco es la presentación más fiel de la compositora al frente del proyecto, Harriette Pilbeam. Aunque su sonido ha alcanzado la madurez, una deslumbrante maraña de dream-pop y shoegaze, es aquí donde destila el núcleo de sí misma en un disco. También compartió el vídeo oficial del single The Rhythm, que viene con su tratamiento visual dirigido por Joe Agius.

5. 070 Shake, Skin and Bones

Una de las mejores artistas de 2020 vuelve con un nuevo álbum: 070 Shake anunció hace poco You Can’t Kill Me, la continuación de su aclamado debut Modus Vivendi, que llegará a principios de mayo a través de G.O.O.D. Music/Def Jam Recordings. Aunque todavía no se ha revelado la fecha exacta de lanzamiento del disco, ya tenemos el vídeo del single principal, Skin and Bones, una canción de amor cósmica llena de sintetizadores de neón y percusión constante que llega con un clip dirigido por Noah Lee.

6. Mars Argo, Angry

Si el nombre de Mars Argo les parece familiar, es porque esta cantante, compositora, actriz y personalidad de Internet estadounidense es conocida principalmente por su representación de personajes escénicos ficticios de sí misma en YouTube, demandó hace unos años atrás a Poppy y a Titanic Sinclair de robar su estilo y personaje, además de sufrir abusos por parte de este último. Ya resuelto este tema legal, Argo ha estado durante un buen tiempo preparando su primer disco, y esta semana dejó caer su tema Angry, su primer single en solitario, y que se especula que aparecerá en su próximo álbum debut.

