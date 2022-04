6 lanzamientos recientes que debes escuchar: Alfie Templeman + FKA twigs + Flume + Beabadoobee y más

La selección musical de hoy lunes se viene con un track especial de Alfie Templeman, con un nuevo vídeo de FKA twigs, y con la collab de Flume y Damon Albarn titulada Palaces. Además, Beabadoobee se trae el single See You Soon, AURORA versiona a Harry Styles, y Daniel Caesar se une a BADBADNOTGOOD para Please Do Not Lean. ¡Comencemos!

1. Alfie Templeman, Living In a Universe

Today, I released 'Living In a Universe' via @earthpercentorg. Buy the track to help fund the most effective organisations working on the climate emergency, under the guidance of an advisory panel of climate experts, leading scientists & youth activists.https://t.co/TwB8Laor3B Publicidad — Alfie (@alfietempleman) April 22, 2022

Alfie Templeman compartió el fin de semana una nueva canción llamada Living In A Universe para el Día de la Tierra, cuyos beneficios se destinarán a la organización benéfica contra el cambio climático EarthPercent de Brian Eno. Con motivo de la celebración, EarthPercent compartió una lista de temas exclusivos, incluyendo versiones en vivo, colaboraciones y canciones inéditas donados por artistas como Coldplay, Michael Stipe, Anna Calvi y más. Templeman escribió en sus redes sociales que la compra del track “ayuda a financiar las organizaciones más eficaces que trabajan en la emergencia climática, bajo la dirección de un panel asesor de expertos en el clima, científicos destacados y jóvenes activistas”.

2. FKA twigs + Dystopia, which way

FKA twigs sigue bendiciendo a las masas con nuevos visuales de su último proyecto CAPRISONGS. Luego de regalarnos el clip de honda con Pa Salieu, hoy se trae otro vídeo corto para which way, que cuenta con la participación de Dystopia y mantiene la oda a Londres que se escucha en toda la mixtape. En el clip que acompaña a which way se ve esencialmente a twigs corriendo por las calles de Londres con su equipo, saltando en ascensores y más.

3. Flume + Damon Albarn, Palaces

Damon Albarn estuvo disfrutando bastante en Coachella este año, participando en el performance de Billie Eilish en el primer fin de semana y luego uniéndose a Flume el sábado para la segunda ronda. Albarn se unió a Flume para interpretar su canción Palaces, el tema que da título al próximo álbum del productor australiano. Poco después del set de Coachella, la canción apareció en los servicios de streaming y con un vídeo dirigido por Jonathan Zawada.

4. Beabaadoobee, See You Soon

Beabadoobee se trae hoy un nuevo y brillante single, See You Soon, que sigue a Talk de marzo. See You Soon es el segundo sencillo del segundo álbum de la estrella de Dirty Hit, Beatopia, que saldrá a la venta el 15 de julio. En un comunicado de prensa, Beabadoobee dijo sobre la nueva canción: “Siento que la idea detrás de See You Soon es que tiene la intención de hacerte sentir como si estuvieras drogado con hongos. O, siento que el estribillo especialmente, quiero que suene como un soplo de aire fresco, como, ya sabes, como una realización de algún tipo”.

Publicidad

5. Daniel Caesar + BADBADNOTGOOD, Please Do Not Lean

Daniel Caesar está en camino de lanzar su tercer álbum de estudio, y hoy se trae el primer sencillo, titulado Please Do Not Lean, que cuenta con la colaboración de la banda instrumental canadiense BADBADNOTGOOD. El nuevo tema se estrenó la semana pasada durante su actuación en el primer fin de semana de Coachella, un espectáculo que también contó con la aparición sorpresa de Justin Bieber. Es una canción emotiva en todo el sentido de la palabra, ya que habla de la incapacidad de ser lo suficientemente fuerte ante un amante.

6. AURORA, Golden (Harry Styles Cover) + A Temporary High

AURORA versionó el single Golden de Harry Styles como parte de una reciente aparición en la radio británica: la cantautora noruega grabó un cover minimalista del tema del disco Fine Line de Styles de 2019 para la edición de anoche de las Piano Sessions de BBC Radio. Duranta la intervención, también interpretó una nueva versión de A Temporary High, que aparece en su tercer álbum de estudio The Gods We Can Touch. En la sesión, AURORA canta mientras toca el piano en el estudio, acompañada por un músico con una guitarra acústica.

Publicidad

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?