6 lanzamientos recientes que debes escuchar: 100 Gecs + Interpol + Robyn + Jamie xx

La selección musical de hoy martes se viene con un nuevo y frenético single de 100 gecs, con otro sencillo del próximo disco de Interpol, y con el clip de la collab de Robyn y Neneh Cherry, Buffalo Stance. Además, Jamie xx se trae nuevo tema; nos vamos de paseo a Londres con BIA y J. Cole, y escucharemos lo nuevo de Chance The Rapper. ¡Comencemos!

1. 100 Gecs, Doritos and Fritos

100 Gecs se traen hoy Doritos And Fritos, el segundo sencillo lanzado de su próximo álbum 10000 gecs. La frenética canción frenética sigue a mememe del año pasado y es la nueva muestra de lo que vendrá del segundo álbum del dúo, que actualmente no tiene fecha de lanzamiento. Sin embargo, el dúo se presentará en Coachella este sábado, así que probablemente podamos escuchar más nuevas pistas del disco en su show, que al igual que el resto del festival, será transmitido en streaming.

2. Interpol, Something Changed

Interpol continúa compartiendo singles de su próximo disco The Other Side Of Make-Believe: esta vez se trata de Something Changed, otro sencillo del próximo séptimo álbum de estudio del grupo, que se lanzará el 15 de julio. La canción llega con el segmento final de la película de dos partes de la banda dirigida por Van Alpert. Something Changed se basa en la premisa de Toni, donde el líder Paul Banks se encuentra por primera vez con una joven pareja envuelta en una confrontación con una banda industrial de bailarines. Esta vez, no está observando desde la postura distante de un automóvil estacionado, sino que interactúa directamente con el par de amantes.

3. Robyn + Neneh Cherry, Buffalo Stance

Robyn y Neneh Cherry se traen hoy el vídeo de Buffalo Stance, la nueva versión versión del sencillo clásico de Cherry de 1988, con la producción de Dev Hynes y un featuring de Mapei. El video, protagonizado por la actriz de Pose, Indya Moore, muestra a varios modelos y actores pasando el rato en una casa con una decoración retro y un póster antiguo de Cherry. El mes pasado, Cherry compartió la noticia de que Robyn había hecho una versión de su canción y también reveló que la nueva versión era parte de un “nuevo proyecto” del que “podrá hablar pronto”.

4. Jamie xx, LET’S DO IT AGAIN

Jamie xx estrena hoy un nuevo tema en solitario: se trata de Let’s Do It Again. La canción es la primera música nueva de Jamie xx en dos años y se describe como “el primer vistazo de lo que vendrá durante el próximo año del artista y DJ londinense”. La canción había aparecido previamente en festivales de todo el mundo el año pasado y desde entonces ha sido refinada por Jamie xx en el estudio. El artista dice que se trata de “tensión, drama y catarsis” y “un himno y alegre llamado a las armas”.

5. BIA + J. Cole, LONDON

BIA seleccionó a J. Cole para un feature en su nuevo sencillo LONDON. Junto con el lanzamiento de la pista, el dúo se unió para un video musical de alta producción dirigido por Daps. La canción comienza con BIA rapeando sobre aterrizar en la ciudad inglesa del mismo nombre. En la imagen que la acompaña, se va de compras y pasea a sus dálmatas por la calle. Después de que BIA hace mención de comprar nuevos Prada, Dior y Louis Vuitton, Cole entra con un verso propio de fuego rápido. Los dos raperos se unen para dejar caer algunas barras en una azotea antes de partir de Londres en lancha rápida.

6. Chance The Rapper, Child of God

Child of God, que incluye voces del cantante ghanés-estadounidense Moses Sumney, es el primer lanzamiento de Chance The Rapper en este 2022, que llega con un video musical que muestra la creación simbiótica de una pintura de la artista Naïla Opiangah y la canción de Chance, mientras la pareja trabaja en un espacio abierto y aireado en el estudio de usos múltiples del rapero, House of Kicks. El lienzo de Opiangah se eleva hacia los techos altos mientras Chance rapea con imágenes bíblicas y entusiasmo personal. El clip estuvo dirigido por Troy Gueno.

